Líderes asiáticos se pronunciaron por un "orden mundial más justo"

Fue en el marco de 22° Cumbre de la Organización para la Cooperación de Shanghái (OCS) que se realizó entre este jueves y viernes en Uzbekistán. Estuvieron presentes los mandatarios de China, Rusia e India.

Los principales líderes asiáticos se reunieron este viernes en el marco de la 22° Cumbre de la Organización para la Cooperación de Shanghái (OCS) y firmaron la declaración de Samacarda, en Uzbekistán. Entre los principales puntos acordaron promover la cooperación y se pronunciaron en defensa de “un orden mundial más justo”. Además, confirmar el proceso de inclusión de Bielorrusia a la alianza regional. En la previa, los jefes de estado de las máximas potencias mundiales como China, Rusia e India mantuvieron distintos encuentros con conversaciones atravesadas por fuertes críticas a Estados Unidos, los conflictos en Ucrania y Taiwán.

“El mundo está hoy ante un periodo de ruptura histórica. Cuando termina una etapa y empieza otra que despierta interés y dudas por igual. Es un giro hacia algo desconocido, hasta ahora. Por eso, los principales líderes de este bloque están aquí, para tratar de darle más claridad a este inevitable horizonte al que vamos, donde todos los liderazgos estarán sujetos a revisión”, dijo el presidente uzbeko y anfitrión de la cumbre, Shavkat Mirziyoyev, en la inauguración de la OCS este viernes.

Además, informó que se firmaron más de 40 acuerdos destinados a reforzar la cooperación entre sus ocho miembros.

En ese marco, uno de los discursos más resonantes en la cumbre de jefes de Estado fue el del mandatario chino, Xi Jinping, que tituló “Captar la Tendencia de los Tiempos y Reforzar la Solidaridad y la Cooperación para Abrazar un Futuro Mejor”. Según marcó el medio chino CGTN, el líder asiático coincidió con su colega uzbeko sobre “cambios acelerados no vistos” en cien años, que traen “incertidumbre” y la necesidad de encarar “con valentía las vicisitudes internacionales”.

Desatacó, en ese sentido, la necesidad de “fortalecer el apoyo mutuo” y de “defender la seguridad”. “Es menester (…) oponernos juntos a la injerencia en los asuntos internos de otros países bajo cualquier pretexto, y asir nuestro futuro firmemente en nuestras propias manos”, dijo Xi, reportó CGTN.

La organización, fundada en 2001, integra a China, India, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán, además en esta ocasión se contó con la participación de Irán y de Turquía. Para esta ocasión, estuvieron presentes los mandatarios: Vladímir Putin (Rusia); Kassym-Jomart Tokayev (Kazajistán); Sadyr Zhaparov (Kirguistán); y Emomalí Rahmón (Tayikistán). También los primeros ministros: Narendra Modi (India) y Shehbaz Sharif (Pakistán). Por los Estados observadores estuvieron los presidentes Alexander Lukashenko (Bielorrusia), Ebrahim Raisi (Irán) y Ukhnaagiin Khürelsükh (Mongolia); y de parte de los invitados de la presidencia pro témpore, el Serdar Berdimuhamedow (Turkmenistán); Ilham Aliyev (Azerbaiyán), Recep Tayyip Erdogan (Turquía), así como los representantes de las concernientes organizaciones internacionales y regionales.

Putin y Xi suman fuerzas para asentarse como potencias mundiales

La Cumbre uzbeca estuvo atravesada por múltiples reuniones bilaterales y encuentros formales e informales que se llevaron a cabo durante los últimos días. El encuentro entre Putin y Xi estuvo a la orden del día. En ese contexto, Putin se manifestó en el mismo sentido que sus colegas al sostener que “los intentos de Occidente de crear un mundo unipolar han adoptado ‘una forma horrible’”, dijo según informó el portal ruso RT.

El mandatario chino, no dudó en redoblar la apuesta: "Ante los tremendos cambios de nuestro tiempo a escala mundial, sin precedentes en la historia, estamos dispuestos, junto con nuestros colegas rusos, a ser un ejemplo de potencia mundial responsable y a desempeñar un papel de liderazgo para situar este mundo tan cambiante en la senda del desarrollo sostenible y positivo”, sostuvo y desatacó que los dos países mantuvieron "una estrecha coordinación en la escena internacional para defender las normas básicas de las relaciones internacionales", reportó la agencia Xinhua.

Ambos presidentes se devolvieron el gesto respecto a la situaciones bélicas que enfrentan. En esa línea, mientras que Putin apreció "la postura equilibrada de China respecto a la crisis ucraniana", también reiteró que su país se adhiere firmemente al principio de una sola China y condena las "provocaciones" de EE.UU. y sus socios en la región. Xi, por su parte, agradeció esa posición y subrayó que Taiwan es parte de China, "que China se opone firmemente a las fuerzas separatistas a favor de la independencia de Taiwán y a la interferencia externa, y que ningún país tiene derecho a actuar como juez en la cuestión de Taiwán", indicó la agencia china Xinhua.

Entre otros asuntos, el jefe de Estado abordó el tema de las relaciones bilaterales entre Rusia y China. "Los multifacéticos lazos entre nuestros países se están desarrollando activamente", subrayó, detallando que el año pasado el comercio entre ambas naciones aumentó en un 35 %, hasta superar los 140.000 millones de dólares, mientras que en los primeros siete meses de este año el volumen de comercio mutuo creció un 25 %.

Declaración de Samarcanda

El acuerdo conjunto de los ocho miembros plenos se conoció este viernes como la declaración de Samarcanda y estuvo acompañada por el visto bueno de un paquete de documentos sobre cooperación en diversas industrias. Allí, se definieron enfoques conjuntos para garantizar la estabilidad regional, el desarrollo económico sostenible, fortalecer los lazos de transporte y comunicación, así como profundizar el diálogo cultural.

"Los estados miembros instan a mejorar la eficiencia de la OMC como una plataforma clave para discutir la agenda del comercio internacional y adoptar las reglas del sistema de comercio multinacional. Destacan la necesidad de llevar a cabo la reforma inclusiva de la organización lo antes posible con un enfoque en los temas de su desarrollo y ajuste a la realidad económica actual, así como la implementación eficiente de las funciones de seguimiento, diálogo y solución de controversias”, dice el documento, según la agencia rusia TASS.

Kazajstán, Kirguistán, Pakistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán confirmaron el apoyo a la iniciativa 'One Belt and One Road' de China en la declaración, destacando los esfuerzos para conectar el establecimiento de la Unión Económica Euroasiática en especial.

Según el Portal Alba, entre las principales disposiciones del documento se estableció la condena a los ataques terroristas en todo el mundo, se declaró la “inadmisibilidad de la injerencia en los asuntos de los estados bajo pretexto de la lucha contra el terrorismo”, en clara alusión a las decisiones de Washington. En la misma línea, se manifestaron contra la aplicación “unilateral de sanciones económicas” adoptadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, por considerarlas “incompatibles con los principios del derecho internacional”.

También se pronunciaron en favor de la continuación del desarme nuclear y de que Irán cumpla con las obligaciones para su plena implementación. “Los países de la OCS (...) defienden un orden mundial más justo y la formación de una visión común de una «comunidad con un destino común para la humanidad”, destacaron en el Portal Alba.