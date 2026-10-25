Arde Europa: masivas protestas en Francia, Italia y España por reclamos sociales

Miles de personas se movilizaron este sábado en España, Italia y Francia en una nueva jornada de protestas en Europa, marcada por reclamos sociales y un fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad.

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El continente europeo atraviesa un otoño conflictivo por la falta de recursos educativos, los alquileres impagables, la pérdida de poder adquisitivo, la precariedad laboral y las denuncias de corrupción, que llevaron a miles de personas a las calles, con los jóvenes en primera línea.

En Madrid, las manifestaciones se centraron en la defensa de las pensiones públicas, mientras que en Roma y Milán hubo concentraciones contra el Gobierno de Sergio Mattarella y la Policía, en un contexto de tensión tras los disturbios registrados durante el fin de semana anterior en territorio italiano.

En España, alrededor de 25.000 personas, según estimaciones de la Delegación del Gobierno en Madrid, marcharon desde la estación de Atocha hasta la calle Alcalá para reclamar garantías sobre el sistema público de jubilaciones.

Los manifestantes expresaron su preocupación por una eventual reforma que habilite una privatización parcial de las prestaciones, un tema que también atraviesa la disputa política de cara a las elecciones legislativas anticipadas previstas para el 29 de noviembre.

En tanto, las protestas en Italia se desarrollaron bajo un importante operativo de seguridad, luego de que las fuerzas de seguridad realizaran registros y detenciones preventivas tras los enfrentamientos de la semana pasada.

Unas 3.000 personas se concentraron en Milán y una cantidad similar se manifestó en Roma, mientras helicópteros, vehículos militares y agentes antidisturbios vigilaban los principales puntos de concentración.

Protestas en Francia: más de 800 mil personas marcharon contra Macron y hubo 135 detenidos

Por su parte, Francia vivió una nueva jornada de protestas este sábado contra el aumento del costo de vida, con más de 800.000 personas movilizadas en todo el país y al menos 135 detenidos en total.

En Lyon, París, Marsella y Estrasburgo, las fuerzas antidisturbios utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes que intentaban bloquear una carretera, a la par que el Gobierno reforzó el operativo de seguridad con el despliegue de 70.000 efectivos. También hubo camiones hidrantes desplegados en esos focos.

El balance de arrestos fue informado por el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, a las 13 del sábado 24 de octubre. Las movilizaciones se extendieron por distintas ciudades y son la continuación de los enfrentamientos registrados durante el fin de semana anterior, que incluyeron incendios, destrozos y saqueos de comercios.

El sábado anterior se registraron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, con vehículos y edificios incendiados, escaparates rotos y comercios saqueados, mientras que el domingo hubo nuevos episodios de violencia en París, donde grupos de jóvenes encapuchados levantaron barricadas en llamas y la Policía cargó contra la multitud.

Previo al anuncio de las nuevas protestas, el Gobierno de Emmanuel Macron reforzó el dispositivo de seguridad con 70.000 agentes desplegados en diferentes puntos del país.

La tensión se profundizó en París por una decisión de último momento que modificó el recorrido de una manifestación. Inicialmente, las autoridades habían autorizado una marcha entre las plazas de la Bastilla y de la Nación, en el este de la capital, pero el viernes revocaron el permiso y propusieron un itinerario alternativo entre Porte d'Italie y Porte de Vincennes, en el extremo sudeste de la ciudad. El cambio generó críticas de sindicatos y dirigentes de la izquierda francesa, que cuestionaron la decisión por considerar que podía fragmentar la movilización y aumentar la tensión en las calles.

Mientras tanto, numerosos comerciantes tomaron medidas preventivas para evitar daños en sus establecimientos. Algunos reforzaron sus escaparates y otros optaron por cerrar durante toda la jornada ante el temor de que se repitan los saqueos y destrozos registrados durante los días anteriores.