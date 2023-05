Grecia anuncia que las elecciones generales serán el 25 de junio

La Presidencia de Grecia decretó hoy que el país celebrará elecciones generales el próximo 25 de junio, luego de que el partido del ex primer ministro Kyriakos Mitsotakis ganara recientes comicios pero no pudiera formar Gobierno.

"Las nuevas elecciones se celebrarán el 25 de junio", dijo un decreto emitido por la Presidencia del país de la Unión Europea (UE), informó la agencia de noticias AFP.

En las elecciones pasadas del 21 de mayo, el partido de derecha Nueva Democracia (ND), de Mitsotakis, fue lejos el más votado, pero no logró la mayoría de bancas en el Parlamento como para gobernar sin tener que aliarse con otros fuerzas.

El expremier dijo que no había sido posible formar gobierno, y propuso convocar a nuevos comicios, confiado en que un sistema electoral distinto que se usará en esas elecciones le permitirá obtener una mayoría absoluta en el Parlamento.

Grecia tiene una forma de gobierno parlamentaria, así que gobierna el país el partido o la alianza de partidos que tiene mayoría en el Parlamento.

Los votantes eligen a los diputados del Parlamento, y estos, a su vez -según la relación de fuerzas-, al primer ministro y los ministros del Ejecutivo, que son también diputados.

El partido ND del ex premier obtuvo un 40,8% de los votos el 21 de mayo, 20 puntos por delante de su principal adversario, el partido de izquierda Syriza del ex primer ministro, Alexis Tsipras, que sufrió una ruda derrota.

La formación de Mitsotakis, que llegó al poder en 2019, obtuvo 146 escaños, así que le faltaron cinco legisladores para poder formar gobierno en solitario.

Estos nuevos comicios se realizarán mediante un sistema electoral diferente.

El partido que saque más votos obtendrá un bonus de hasta 50 diputados, por lo que Mitsotakis podría llegar a la mayoría absoluta.

A la espera de estas nuevas elecciones, fue nombrado un gobierno interino encabezado por el alto magistrado Ioannis Sarmas.

Con información de Télam