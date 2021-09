México recibe nuevo grupo de afganos, anuncia la llegada de más por razones humanitarias

México recibió a un nuevo grupo de afganos, el cuarto en una semana, y anunció la llegada de más ciudadanos de la nación asiática que huyen de ahí luego de que quedara bajo el control de los talibanes.

El grupo de 175 periodistas independientes, activistas y trabajadores de medios sociales junto con sus familias, incluyendo 75 menores de edad, aterrizó en Ciudad de México el martes por la tarde en un vuelo de Egypt Air procedente de Egipto, dijo la cancillería mexicana en un comunicado.

"Con esto, México sigue honrando su tradición de asilo, refugio y protección humanitaria a las personas que vienen huyendo de guerras y que ven su vida amenazada", dijo Jennifer Feller, directora general de planeación y política, en un video compartido por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

México ha recibido en los últimos días a otros grupos de periodistas y trabajadores de medios de comunicación como The New York Times y The Wall Street Journal, así como a cinco jóvenes afganas integrantes del equipo femenil de robótica.

Los talibanes tomaron el control de Afganistán a mediados de agosto, fijaron el día 31 como plazo para que se completara la salida de extranjeros del país e instaron a los afganos a quedarse en la nación.

Estados Unidos completó el lunes el retiro de sus fuerzas del país asiático, tras un caótico desalojo de miles de estadounidenses y aliados afganos que cerró la intervención de Washington después de 20 años de conflicto.

Con información de Reuters