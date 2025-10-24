EEUU espera más retrasos en los vuelos porque controladores pronto dejarán de cobrar sueldos

FOTO DE ARCHIVO-Escasez de controladores aéreos en medio del cierre del Gobierno estadounidense

EEUU, 24 oct (Reuters) -El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, dijo el viernes que espera que se retrasen más vuelos y que los controladores aéreos pierdan su primer cheque de pago, cuando el cierre parcial del Gobierno federal en su día número 24.

Unos 13.000 controladores aéreos y unos 50.000 funcionarios de la Administración de Seguridad en el Transporte han tenido que trabajar sin sueldo durante el cierre del Gobierno. Los controladores perderán su primer pago completo el martes.

"Creo que a medida que nos acerquemos al martes y después, creo que van a ver muchos más trastornos", dijo Duffy en el programa "America Reports" de Fox NewsDuffy en una rueda de prensa en el aeropuerto de Filadelfia.

Agregó que la academia de controladores aéreos de la Administración Federal de Aviación se quedará sin dinero en pocas semanas para pagar a los estudiantes de control aéreo y que algunos ya habían decidido retirarse.

Las compañías aéreas se preparan para más trastornos.

El presidente de la Asociación Nacional de Controladores Aéreos, Nick Daniel, dijo en la rueda de prensa que los controladores están sometidos a un estrés inmenso y que algunos están aceptando segundos empleos para pagar sus facturas.

El cierre "provoca una distracción innecesaria, y no pueden centrarse al 100% en su trabajo, lo que hace que este sistema sea menos seguro", dijo Daniels.

"Nosotros no iniciamos el cierre. Nosotros no ponemos fin al cierre: lo hacen nuestros funcionarios electos. Y nuestro mensaje es simple: acaben con el cierre hoy", agregó.

Alrededor del 6,6% de los vuelos retrasados el jueves se debieron a ausencias de controladores aéreos, ligeramente más que el 5% normal, pero mucho menos que el 53% observado en días anteriores durante el cierre, dijo el Departamento de Transporte.

El jueves, la FAA dijo que los problemas de personal de control de tráfico aéreo obligaron a retrasar los viajes en los aeropuertos de Nueva York, Washington, Newark y Houston.

En 2019, durante un cierre de 35 días, el número de ausencias de controladores y funcionarios de la TSA aumentó a medida que los trabajadores perdían sus cheques de pago, lo que extendió los tiempos de espera en algunos puntos de control aeroportuarios. Las autoridades se vieron obligadas a ralentizar el tráfico aéreo en Nueva York y Washington.

La FAA tiene unos 3.500 controladores aéreos menos de los niveles de personal previstos y muchos habían estado trabajando horas extras obligatorias y semanas de seis días incluso antes del cierre.

(Reportaje de David Shepardson; Edición de Leslie Adler y David Gregorio Editado en español por Juana Casas)