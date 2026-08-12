Administración Trump prevé destinar al menos 900 millones de dólares a obras en la Casa Blanca: Post

Imagen de archivo de la Casa Blanca y las obras de construcción del Salón de Baile vistas desde una ventana del Monumento a Washington, en Washington, D.C., EEUU.

El ​Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto destinar ‌al menos 900 ‌millones de dólares a proyectos de construcción en los terrenos de la Casa Blanca, según informó el miércoles The Washington Post, citando documentos oficiales.

En lugar de obtener los fondos directamente del ​Congreso, la Administración ⁠ha reunido dinero de otras agencias ‌y donantes privados y lo ⁠ha destinado a ⁠una cuenta que asciende a varios millones de dólares para el mantenimiento habitual de ⁠la Casa Blanca, según el informe.

Los ​contratos confidenciales y los ‌documentos de planificación relacionados ‌indican que la Administración tiene previsto utilizar ⁠el dinero de esa cuenta para "proyectos de modernización" de la Casa Blanca, añade el informe.

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La semana pasada, un ​tribunal federal ‌de apelaciones ordenó al Gobierno que detuviera las obras de un salón de baile de 400 millones de dólares en el ala ⁠este de la Casa Blanca, ya demolida, lo que supuso un importante revés para el líder republicano en un caso que pone a prueba su autoridad presidencial.

Al ser preguntado por la información del Post, ‌un portavoz de la Casa Blanca reiteró que las renovaciones del ala este están indisolublemente ligadas a la seguridad del presidente, los terrenos de la Casa Blanca ‌y los activos de la infraestructura de seguridad.

Trump y otras personas están financiando el ‌salón de ⁠baile con una suma de unos 400 millones de dólares, ​según declaró el portavoz a Reuters.

Con información de Reuters