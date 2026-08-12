Zhu Rongji, el primer ministro chino que impulsó la modernización de la economía, muere a los 97 años

El ex primer ministro chino Zhu Rongji sale tras la inauguración del XIX Congreso Nacional del Partido Comunista de China en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China

El ex primer ministro ​chino Zhu Rongji, que falleció el miércoles a los 97 años, nunca fue de los que se andaban con rodeos.

Cuando en 2011 se publicó la recopilación de sus discursos, en cuatro volúmenes, estos sorprendieron a los ‌lectores con su descripción de los diques contra ‌las inundaciones como "residuos de tofu" construidos por "parásitos", y con su calificación de los banqueros que cometían errores como "imbéciles".

No es de extrañar que sus comentarios sin rodeos de sus años en el poder se convirtieran en éxitos de ventas, encontrando lectores ávidos en un país cuyos líderes de entonces eran vistos como recelosos y cautelosos, propensos a pronunciamientos públicos a menudo insulsos.

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Sin embargo, la reacción ante la recopilación de discursos de Zhu, correspondientes a su etapa como viceprimer ministro entre 1991 y 1998 y, posteriormente, como primer ministro hasta principios de 2003, también reflejó las inquietudes más profundas que recorrían China ​a medida que se acercaba a ⁠una transición que dio paso a Xi Jinping como líder.

Antiguos responsables reformistas e intelectuales señalaron las 2.042 páginas de ‌las palabras de Zhu —muchas de ellas hechas públicas por primera vez— como un espejo poco halagador ⁠del conservadurismo y el conformismo de los líderes actuales. Los editores ⁠de revistas y los usuarios de internet rastrearon los volúmenes en busca de cualquier comentario que ofreciera un mensaje para el presente.

De hecho, muchos de los problemas que acosaban a la economía china mientras Xi se preparaba para asumir el poder ⁠dominaban "Los discursos auténticos de Zhu Rongji": la deuda de los gobiernos locales y los préstamos bancarios imprudentes, ​la inflación y el crecimiento urbano frenético, y la corrupción que devoraba la confianza ‌pública y las arcas del Estado.

"Nuestro país se enfrenta a ‌muchas crisis potenciales que podrían estallar en cualquier momento", dijo Zhu a principios de 1998. "La gente corriente está ⁠descontenta con nosotros en muchos aspectos. En especial, hay corrupción entre los responsables, la brecha entre ricos y pobres, y la forma en que algunos responsables locales actúan como tiranos".

Zhu se licenció en la prestigiosa Universidad de Tsinghua de Pekín y se afilió al Partido Comunista en 1949, el mismo año en que Mao Zedong proclamó la República Popular China.

Enviado al ​campo durante el ‌caos de la Revolución Cultural, fue ascendiendo gradualmente en la jerarquía tras su rehabilitación política, y fue nombrado alcalde de Shanghái en 1987, supervisando los primeros pasos de la ciudad para convertirse en el centro financiero mundial que es hoy en día.

Tras trasladarse a Pekín en 1991 para trabajar en el Gobierno central, contribuyó a impulsar las reformas que transformaron a China de un bastión asediado frente al colapso del ⁠comunismo de estilo soviético a principios de la década de 1990 a una superpotencia emergente con unas tasas de crecimiento económico envidiadas por otros Gobiernos.

Zhu frenó el sobrecalentamiento de la economía china a principios de la década de 1990 y, posteriormente, como primer ministro, impulsó reformas que cerraron o privatizaron numerosas empresas estatales y provocaron despidos de trabajadores, arrebató la competencia fiscal a los representantes locales en favor del Gobierno central y puso en marcha reformas en materia de propiedad de la vivienda que dieron lugar a un frenético auge inmobiliario.

Por encima de todo, Zhu logró, con persuasión y diplomacia, la adhesión de China a la Organización ‌Mundial del Comercio (OMC) en 2002 tras unas negociaciones agotadoras. En aquel momento, muchos responsables chinos temían que hubiera hecho tantas concesiones para conseguir la adhesión que la economía china se viera lastrada.

Ni mucho menos todos los observadores chinos consideraron que el mandato de Zhu fuera un éxito sin tacha. Algunos afirmaron que los errores en la política de granos, la distribución fiscal y los cierres de fábricas estatales dejaron un caos que sus sucesores tuvieron que resolver de forma más discreta.

Zhou Ruijin, antiguo redactor ‌jefe del Diario del Pueblo, el periódico oficial del Partido Comunista, sugirió en una entrevista de 2011 que los líderes que probablemente sucederían al entonces presidente Hu Jintao y al entonces primer ministro Wen Jiabao tenían mucho que aprender de Zhu.

"La era de Zhu ‌Rongji fue una época de ⁠grandes reformas, y dio lugar a un grupo de personas valientes y dispuestas a asumir riesgos que estuvieron a la vanguardia de la economía de mercado", dijo Zhou —defensor acérrimo de las rápidas reformas ​de mercado en la década de los noventa— en una entrevista con South Breeze Window, una revista históricamente favorable a las reformas que se publica en el sur de China.

"Hoy en día (…) sigue habiendo potencial para dar grandes pasos en materia de reforma".

Con información de Reuters