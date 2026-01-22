Buscan entre los escombros a supervivientes de un corrimiento de tierra en Nueva Zelanda

Vista aérea de una zona afectada por un deslizamiento de tierra provocado por fuertes lluvias, en Mount Maunganui, Nueva Zelanda

Los equipos de rescate rastreaban el jueves los escombros de un "camping" en Nueva Zelanda mientras buscaban a desaparecidos, entre ‍ellos varios niños, tras ⁠un corrimiento de tierras provocado por fuertes lluvias que interrumpieron el suministro eléctrico a miles de personas y causaron daños generalizados.

Las casas fueron evacuadas y las carreteras cerradas mientras la lluvia azotaba casi toda la costa oriental de la Isla Norte, en un momento en que la policía estimaba en un solo dígito el número de desaparecidos tras el corrimiento de tierras del miércoles en la localidad turística ‌de Mount Maunganui.

Los equipos de rescate utilizarán maquinaria ⁠de movimiento de tierras para retirar ⁠las capas de escombros mientras trabajan durante la noche para localizar a los desaparecidos, según informaron los servicios de emergencia en un comunicado.

"Se ‍trata de un entorno complejo y de alto riesgo", añadió Megan Stiffler, responsable de los servicios de ⁠bomberos y emergencias. "Los equipos operarán durante ‌la noche hasta que se complete la búsqueda".

El número de desaparecidos era de "una sola cifra", dijo el superintendente de policía Tim Anderson en rueda de prensa, y añadió: "Es posible que encontremos a alguien vivo".

Helicópteros y perros de búsqueda y rescate participaban en ‌la búsqueda, ‌mientras que los medios de comunicación dijeron que 8.000 personas siguen sin electricidad, frente a las 16.000 anteriores. Todavía no se ha confirmado ninguna muerte.

SEÑALES DE VIDA DETECTADAS

Una testigo, Nix Jaques, dijo a Radio NZ que escuchó ​un ruido increíblemente fuerte cuando se disponía a subir a pie una montaña.

"Me di la vuelta y vi la tierra cayendo sobre algunas estructuras", dijo. "Cubrió un bloque de baños —creo que había algunas personas en las duchas— y sacudió una autocaravana, había una familia con una autocaravana".

No se han oído voces entre los escombros desde que el temor a ‍nuevos movimientos de tierra llevó a los primeros intervinientes a retirarse a pesar de haber detectado señales de vida, dijo el comandante de bomberos y emergencias William Pike.

"Según tengo entendido, algunos ciudadanos (...) intentaron entrar en los escombros y oyeron algunas voces", dijo, que añadió que un ​equipo de bomberos también las oyó en el lugar.

"Poco después de que llegara nuestro equipo inicial, retiramos a todo el mundo del lugar, debido ​al posible movimiento del deslizamiento", dijo Pike.

Entre los desaparecidos hay niños, según los medios de comunicación, que citan a Mark ⁠Mitchell, ministro de Gestión de Emergencias.

Con información de Reuters