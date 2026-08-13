Zambia acude a las urnas con Hichilema como favorito a la reelección

​Los zambianos comenzaron a votar este jueves en unas elecciones nacionales en las que el presidente Hakainde Hichilema parte como favorito para conseguir ‌un segundo mandato tras haber impulsado ‌la recuperación económica durante sus primeros cinco años en el cargo.

El país, de 22 millones de habitantes, celebra simultáneamente elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales. Las urnas se abrieron a las 6:00 (0400 GMT) y cerrarán a las 18:00; se espera que los resultados se den a conocer el lunes.

Hichilema ha liderado este país productor de cobre del sur de África desde 2021 y se presenta a ​las elecciones basándose en ⁠su trayectoria económica, tras haber guiado a Zambia a través de una ‌reestructuración de la deuda y una recuperación desde que el país ⁠entrara en impago de su deuda soberana ⁠en 2020.

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Su principal rival es Brian Mundubile, un parlamentario con amplia experiencia, pero que se presenta por primera vez a las elecciones presidenciales, y que lidera una ⁠alianza de la oposición respaldada por los partidarios del predecesor de Hichilema, ​el difunto expresidente Edgar Lungu.

EL COSTO DE LA VIDA, UNA ‌DE LAS PRINCIPALES PREOCUPACIONES DE LOS VOTANTES

"He ‌votado a HH porque se preocupa por nosotros", dice James Phiri, un ⁠estudiante de 29 años de la Universidad de Zambia, utilizando el apodo con el que se suele conocer al presidente.

"Las cosas han mejorado desde que volvió a introducir las ayudas para la comida", dice Phiri. Hichilema cumplió una promesa ​electoral al ‌restablecer las ayudas para los estudiantes universitarios que habían sido suprimidas por el Gobierno anterior.

Muchos zambianos afirman que tienen dificultades para hacer frente al costo de la vida a pesar de que los indicadores económicos han mejorado, lo que los analistas consideran la principal debilidad de ⁠Hichilema en las urnas.

"Acabo de despedir a alguien. Estamos hartos de historias sobre el progreso económico", dice Samuel Chitendwe, un soldador de 47 años y padre de cuatro hijos que dijo haber votado por Mundubile.

La oposición cuenta con apoyo en Lusaka y en la provincia de Copperbelt, ambas con un gran número de votantes registrados, según Lee Habasonda, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Zambia, mientras que es ‌probable que el partido en el poder sea más fuerte en las zonas rurales.

PREOCUPACIONES SOBRE IMPARCIALIDAD

El período previo a las elecciones se ha visto empañado por algunas denuncias de represión política, aunque el Gobierno lo niega.

Zambia está calificada como "parcialmente libre" por la organización estadounidense sin ánimo de lucro Freedom House, según la cual, aunque se ‌celebran elecciones multipartidistas periódicas, los partidos de la oposición se enfrentan a "onerosos obstáculos legales y prácticos para una competencia justa".

Un candidato presidencial debe obtener más del 50% de los ‌votos emitidos para ⁠ganar en la primera vuelta; de lo contrario, se enfrentará a una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados.

Si la ​votación presidencial llega a una segunda vuelta, esta debe celebrarse en un plazo de 37 días a partir de la primera votación.

(Información adicional y redacción de Nellie Peyton; edición de David Holmes y Toby Chopra; editado en español por Tomás Cobos)