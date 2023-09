Se entregaron más viviendas de Procrear II en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El ministro Santiago Maggiotti encabezó sendos actos en los Desarrollos Urbanísticos Estación Sáenz y Estación Buenos Aires

Encabezada por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, y con la presencia del presidente de la Comuna 4, Ignacio Alvarez, y del candidato a legislador por la Ciudad de Buenos Aires, Juan Aranovich, se llevó adelante una nueva entrega de viviendas en los complejos habitacionales que Procrear II construyó en la Capital Federal. En este caso, 88 familias hicieron realidad el sueño de la casa propia, gracias a una inversión nacional que rondó los $1.498 millones.

En primera instancia, los funcionarios estuvieron en el Desarrollo Urbanístico Estación Sáenz, donde otorgaron las llaves de 24 hogares a sus flamantes propietarios y propietarias. Ubicado en el barrio de Nueva Pompeya, está compuesto de torres con departamentos de hasta cuatro dormitorios, cocheras y espacios verdes y de usos múltiples. Allí el Gobierno Nacional destinó casi $398 millones.

Más tarde, fueron 64 los y las adjudicatarias que recibieron una unidad habitacional en el Desarrollo Urbanístico Estación Buenos Aires del barrio de Parque Patricios. Este complejo cuenta con un total de 2.476 viviendas de diversas tipologías, y gran variedad de equipamientos de educación, salud, recreación y deporte a su alrededor. Emplazado en cercanías al estadio del Club Atlético Huracán, cuenta con numerosas vías de acceso, debido a su proximidad tanto con la Estación Caseros del subte H, como con la Autopista 25 de Mayo y la estación de transbordo de Constitución.

En este caso, una parte del cupo fue destinado a la línea Cogestión con Sindicatos de Procrear II, gracias a la cual trabajadores de diversas entidades gremiales pertenecientes a la Confederación General del Trabajo (CGT) y a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) pudieron acceder a su casa propia.

“Hoy algunos candidatos plantean que hay que achicar el Estado, quieren que sea para unos pocos, y dejar prácticamente todo en manos del mercado, que supuestamente solucionaría todo. Pero nosotros creemos que el Estado tiene que ser para todos, y tiene que estar presente para garantizar derechos a los ciudadanos. Para destinar los recursos necesarios para hacer obras públicas, construir escuelas y universidades, y que los trabajadores y trabajadoras y sus hijos e hijas puedan acceder a viviendas como estas y a la educación pública, gratuita y de calidad”, afirmó Maggiotti durante uno de los eventos.

“En momentos donde estamos con problemas para poder alquilar, que se nos pone cuesta arriba, sobre todo en la Ciudad, hay que recordar que estos predios fueron parte de un proyecto que lanzó Cristina Fernández como Presidenta y que tenía que ver justamente con poder acercar viviendas a los sectores donde más se necesitaban”, explicó Alvarez. “El problema fue que después vino en 2015 una gestión que no finalizó las obras, y se demoró mucho la entrega de las unidades. Sin embargo, gracias a la decisión política del actual Gobierno Nacional, cada vez son más las familias que disfrutan de su nuevo hogar”, contrastó el dirigente comunal porteño.

“Ahora que el sueño de la casa propia se volvió real, y así se empezó a construir una movilidad social ascendente, cada uno de los que estamos acá tenemos el desafío del día de mañana empezar a trabajar juntos para construir un futuro. Un futuro que va de la mano de un Estado que no sólo piensa en garantizar la vivienda, sino también la educación y la salud para nosotros y nuestros hijos. Eso es fundamental, y lo hacemos con más Estado, no con menos Estado. Con más comunidad, no como individuos solitarios”, aseveró por su parte Aranovich, quien es además director nacional de Formación Cultural del Ministerio de Cultura.

Cabe destacar que cada familia, además de recibir la llave de su vivienda, fue adjudicada con una biblioteca del Programa Libros y Casas, que la cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat impulsa de manera conjunta con la de Cultura para estimular la lectura, especialmente de autores nacionales.