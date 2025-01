Hospitales dominicanos se enfrentan a una oleada de madres haitianas que huyen del conflicto

Una madre haitiana atiende a su bebé tras dar a luz en un hospital local, en Santo Domingo

A medida que la espiral de violencia en Haití pone la atención sanitaria fuera del alcance de la mayoría de la población, las madres haitianas buscan atención en los hospitales de la vecina República Dominicana a pesar de las políticas gubernamentales que aumentan las deportaciones.

Los dos países comparten la isla caribeña de La Española, pero están divididos por una frontera fuertemente protegida, tensiones de larga data y una inmensa brecha de riqueza. Los niños nacidos de padres haitianos en la República Dominicana no reciben la ciudadanía.

"Tuve a mi hijo aquí", dijo Cineas Lionne a Reuters desde un hospital en la ciudad oriental de Punta Cana. "No sé cómo es realmente la atención (en los hospitales haitianos), pero no creo que recibiera una buena atención debido a la situación del gobierno. No hay gobierno en Haití".

La ONU constató en octubre que menos de una cuarta parte de los hospitales funcionaban en los alrededores de Puerto Príncipe, la capital haitiana, mientras que los del resto del país batallan por hacer frente a los flujos de refugiados que huyen de los ataques de las bandas.

Esa evaluación se produjo antes de un repunte de la violencia a finales de 2024, cuando bandas dispararon y mataron a periodistas reunidos en el mayor hospital público de Haití para una conferencia de prensa del gobierno destinada a anunciar una reapertura largamente esperada. Esos planes han quedado en suspenso.

La violencia ha obligado a cerrar repetidamente el aeropuerto y los puertos de la capital, lo que ha llevado a los hospitales a advertir de la falta de suministros, como sangre y oxígeno. El grupo de ayuda Médicos Sin Fronteras interrumpió temporalmente sus servicios el año pasado debido a las amenazas.

"Los médicos de aquí me han tratado bien", dijo Beatrice Agustín, que dio a luz en una maternidad de la capital dominicana.

"En Haití hay muchos mafiosos. Allí no puedes dar a luz, pero además si estás aquí sin papeles", dar a luz en la República Dominicana es complicado, dijo.

Expertos de la ONU han advertido en los últimos años que las mujeres haitianas embarazadas y puérperas que buscan atención médica en la República Dominicana se han enfrentado a intimidaciones, detenciones y deportaciones, citando redadas en hospitales públicos y detenciones durante las revisiones.

Los expertos de la ONU han pedido a las naciones vecinas que dejen de deportar a los haitianos a su país, donde más de cinco millones de personas pasan hambre y más de un millón son desplazados internos mientras las bandas armadas siguen ganando territorio. Muchas familias comparten casa o viven en campamentos improvisados.

República Dominicana se ha comprometido a deportar hasta 10.000 personas a la semana para hacer frente al grueso de la migración de haitianos que huyen del conflicto en su país. Deportó a más de 200.000 haitianos el año pasado y a casi 15.000 en las dos primeras semanas de 2025.

Los políticos dominicanos han acusado a los migrantes haitianos de alimentar la inseguridad y han dicho que su país ya hace demasiado.

"Las infraestructuras no están preparadas para recibir esa cantidad (de personas), pero tampoco nuestros recursos humanos para atenderlos. Ni nuestros recursos económicos tampoco. No tenemos esta planificación porque no podemos", dijo a Reuters el senador y exministro de Salud Daniel Rivera, quien afirmó que la prioridad es ampliar la atención sanitaria para los dominicanos.

Los médicos locales dijeron que muchas mujeres haitianas tienen miedo de asistir a los controles prenatales y tienden a llegar tarde por la noche o cuando están a punto de dar a luz, debido al riesgo de deportación.

El director del Servicio Nacional de Salud, Martín Ortiz, señaló que los funcionarios de migración no tienen permiso para entrar a hacer detenciones dentro de los hospitales.

"La misión del servicio es dar atención de salud y la damos", dijo. "Y se utilizan los mismos recursos para los nacionales y extranjeros (...) se les da la misma atención", aseguró.

Con información de Reuters