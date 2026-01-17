Verano para todos: Formosa continúa con actividades recreativas para disfrutar en familia

El Ministerio de Turismo de Formosa informó el inicio de las actividades en el Complejo Provincial del Timbó, ubicado en la localidad de Herradura, un espacio público destinado al disfrute, la recreación y el encuentro de familias, vecinos y visitantes durante la temporada de verano.

Según detallaron desde la cartera turística, el complejo presenta una amplia agenda de propuestas recreativas y deportivas, pensadas para todas las edades y con acceso totalmente gratuito. Entre las actividades más destacadas se encuentra la pileta libre, que comenzará a funcionar desde este viernes 16 de enero, de viernes a domingo, en el horario de 15.30 a 19 horas.

Además, a partir del martes 20 de enero se pondrá en marcha la colonia de vacaciones, que se desarrollará los martes, jueves y viernes de 8 a 12 horas, destinada principalmente a niños y niñas. En paralelo, también desde esa fecha, se dictarán clases de aquagym los martes y jueves, de 18 a 19 horas, ampliando la oferta de actividades físicas para jóvenes y adultos.

Por otra parte, el camping del Complejo Provincial del Timbó quedó habilitado desde este miércoles 14 de enero y funcionará de miércoles a domingo, en el horario de 9 a 20 horas, ofreciendo un espacio adecuado para el descanso, el esparcimiento y el contacto con la naturaleza.

El predio cuenta además con infraestructura integral para pasar el día en familia o con amigos, como cancha de fútbol de campo, cancha de vóley arena, sanitarios, quinchos, parrillas y juegos de plaza para niños, garantizando comodidad y seguridad para quienes lo visiten.

Desde el Ministerio de Turismo destacaron que “este espacio y las actividades que se desarrollan forman parte de las políticas del Gobierno de Formosa, enmarcadas en un modelo que promueve la justicia social, el acceso igualitario al turismo y la recreación, y el fortalecimiento de los espacios públicos como ámbitos de inclusión y encuentro”.

Finalmente, las autoridades invitaron a los vecinos de Herradura y a los visitantes a acercarse y disfrutar del complejo, fomentando el turismo local y el uso responsable de las instalaciones. Para consultas vinculadas al camping, los interesados pueden comunicarse al 3718 592810.

Las colonias de vacaciones en Formosa

El Gobierno de Formosa puso en marcha el próximo lunes 5 de enero una nueva edición de la colonia de vacaciones, junto con la escuela de natación y las clases de aquagym, propuestas abiertas y gratuitas que se desarrollan en el Complejo Paraíso de los Niños y el Parque Acuático 17 de Octubre. La iniciativa se enmarca en la política provincial de promoción del bienestar social, el derecho al juego y el acceso igualitario a actividades recreativas durante la temporada de verano 2026.

En diálogo con Agenfor, la directora de Parque Infantil, Guadalupe Robles, brindó detalles sobre el inicio de las actividades y destacó que “como todos los años, el Gobierno provincial sigue apostando a esta propuesta de verano”. En ese sentido, expresó que el equipo de trabajo “está muy contento y preparado para iniciar” una nueva temporada con una amplia oferta destinada a niños, adolescentes y adultos.

Robles recordó además que desde el sábado 27 de diciembre se encuentra habilitada la modalidad de “pileta libre” en el Parque Acuático, una iniciativa impulsada por el Ministerio Secretaría General del Poder Ejecutivo de Formosa, que permite a las familias acceder de manera gratuita a uno de los principales espacios recreativos de la ciudad.