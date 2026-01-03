Venezuela atribuye las explosiones a una "agresión militar" por parte de Estados Unidos

FOTO DE ARCHIVO- Nicolás Maduro jura su tercer mandato como presidente de Venezuela, en Caracas

3 ene (Reuters) - Venezuela rechazó ‍la "agresión militar" por parte de Estados Unidos, según informó el Gobierno del presidente Nicolás Maduro en un comunicado emitido a ‍primera hora del sábado.

Los ⁠ataques tuvieron lugar en la capital, Caracas, y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, según el comunicado, lo que llevó a Maduro a declarar el estado de Conmoción Exterior en el país y a convocar a las fuerzas sociales y políticas a "activar los planes de movilización".

Aviones, ruidos fuertes y al menos una columna de humo se escuchaban y veían en Caracas, la capital venezolana, en ‌la madrugada del sábado, según testigos de Reuters. La ⁠zona sur de la ciudad, cerca ⁠de una importante base militar, se encontraba sin electricidad.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido reiteradamente operaciones terrestres en Venezuela, en ‍medio de los esfuerzos para presionar al presidente Nicolás Maduro para que deje el cargo, incluyendo la ⁠ampliación de las sanciones, el aumento ‌de la presencia militar estadounidense en la región y más de dos docenas de ataques contra buques presuntamente involucrados en el tráfico de drogas en el océano Pacífico y el mar Caribe.

El Pentágono no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios, ‌y no ‌quedó claro qué causó las detonaciones y dónde exactamente se produjeron.

El Gobierno venezolano, en su comunicado, afirmó que el objetivo del ataque es que Estados Unidos se apodere del petróleo y los minerales del país. Añadió que Estados ​Unidos "no logrará" apoderarse de estos recursos.

Los reportes se producen tras un importante despliegue militar estadounidense en la región, que incluye un portaaviones, buques de guerra y aviones de combate avanzados estacionados en el Caribe. Trump también ha ampliado las sanciones y ha perpetrado más de dos docenas de ataques contra embarcaciones presuntamente involucradas en el tráfico de drogas ‍en el océano Pacífico y el mar Caribe.

La semana pasada, Trump afirmó que Estados Unidos había "atacado" una zona en Venezuela donde se transportan barcos cargados de drogas, lo que marca la primera vez que se sabe que Washington lleva a cabo operaciones terrestres en Venezuela ​desde que comenzó la campaña de presión.

No especificó si esos ataques fueron perpetrados por la CIA. Otros medios de comunicación han informado que la agencia ​de espionaje estaba detrás de ellos.

Trump ha acusado al país sudamericano de inundar Estados Unidos con drogas, y su administración ⁠lleva meses bombardeando barcos procedentes de Sudamérica que presuntamente transportaban drogas. Muchos países han condenado los ataques como ejecuciones extrajudiciales y el gobierno de Maduro siempre ha negado cualquier implicación con el narcotráfico.

(Redacción Reuters. )