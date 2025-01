Oposición de Venezuela planea actos a un día de la juramentación de Maduro

FOTO DE ARCHIVO: Manifestación contra el presidente Nicolás Maduro y en apoyo a las personas detenidas durante las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales, en Caracas

La oposición de Venezuela llevará adelante el jueves marchas pacíficas en todo el país, convocadas por su líder María Corina Machado, en un esfuerzo de último momento con el que busca presionar un cambio político un día antes de que el presidente Nicolás Maduro jure para un nuevo mandato.

Machado, un ingeniera industrial de 57 años, prometió participar en persona en las marchas, lo que marcaría su vuelta a las calles tras permanecer oculta desde fines de agosto en medio de la ola de detenciones de ciudadanos comunes y dirigentes opositores.

Machado, quien sigue sosteniendo un 65% de imagen positiva en las encuestas, ha pedido que las manifestaciones incluyan a toda la familia, y ha reiterado sus llamados a los militares y policías para que apoyen la causa opositora.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El oficialismo también realizará una marcha en zonas del oeste de Caracas para demostrar su apoyo a Maduro.

Las autoridades electorales y el máximo tribunal del país ratificaron la victoria de Maduro en las elecciones de julio, mientras que la oposición asegura que su candidato, el exdiplomático Edmundo González, se impuso en los comicios.

La líder opositora, que convocó a concentraciones en las principales ciudades del país, dijo esta semana que si miles de personas salen a las calles reclamando el respeto a su voto, las fuerzas del orden no actuarán en su contra porque los uniformados, que son los que custodian los centros electorales, saben que Maduro perdió.

Tras el anuncio de la victoria de Maduro, en cuyo gobierno el país se sumergió en una larga crisis política y económica, brotaron manifestaciones callejeras espontáneas en las que fueron detenidas unas 2.000 personas, según el gobierno.

El mandatario, un ex sindicalista de 62 años, cuenta con el respaldo del alto mando militar y los cuerpos de inteligencia policial y militar controlados por cercanos colabores de Diosdado Cabello, el poderoso ministro del Interior.

"No va a pasar nada, estoy convencido que no va a pasar nada, pero eso no quiere decir que vamos a bajar la guardia", dijo esta semana Cabello, quien ha asegurado que la oposición forma parte de los "complots fascistas" en contra del país.

Por su parte González, de gira por la región, ha dicho reiteradamente que regresará al país para asumir el cargo de presidente porque señala que las actas electorales que posee la oposición muestran que ganó por 7,1 millones de votos, más del doble de votos de Maduro.

El dirigente, quien se asiló en España luego que se emitiera una orden de arresto en su contra y por quien el gobierno ofrece una recompensa de 100.000 dólares, no ha dado detalles de cómo regresaría al país y asumiría el cargo ante la Asamblea Nacional el viernes.

Con información de Reuters