Venezuela recibe 1.600 rescatistas extranjeros para búsqueda urgente de sobrevivientes de los terremotos

Imagen de los destrozos causados por los terremotos en La Guaira, Venezuela

El gobierno venezolano anunció ​el sábado la llegada de 1.600 rescatistas extranjeros para ayudar en la búsqueda de sobrevivientes de los devastadores terremotos gemelos, que causaron más de 900 muertos esta semana, al tiempo que restringió el libre acceso al estado ‌más afectado.

Residentes y voluntarios en La Guaira, un ‌popular destino de playa donde al menos 100 edificios, muchos de ellos rascacielos residenciales, resultaron destruidos o dañados, han denunciado durante días la escasez de maquinaria pesada y la limitada presencia oficial.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró en un discurso transmitido durante la madrugada por la televisión estatal que aún faltaban 10 países por unirse a las labores de rescate y que 14.000 militares y policías se encontraban en La Guaira para patrullar y tomar medidas sanitarias.

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"En las últimas horas Venezuela ha recibido 17 vuelos con más de 1.600 integrantes de equipos de rescate y en las ​próximas 24 horas se espera la ⁠llegada de 25 vuelos adicionales. Agradecemos el respaldo y solidaridad de la comunidad internacional en horas de desconcierto ‌para los venezolanos", dijo Oliver Blanco, funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores para Europa y América ⁠Latina, en X en la madrugada del sábado.

Los equipos de rescate ⁠se han estado desplazando a los distintos puntos del estado de La Guaira y la capital, Caracas, aunque el viernes algunas zonas seguían prácticamente sin presencia oficial, mientras las familias y los vecinos luchaban por segundo día consecutivo por encontrar ⁠a sus seres queridos desaparecidos entre los escombros, a veces excavando con sus propias manos.

Las autoridades cerraron ​la carretera entre La Guaira y Caracas el viernes por la noche, alegando que ‌el intenso tráfico impedía el paso rápido de vehículos de ‌emergencia y rescatistas oficiales. Los civiles que no formen parte de los equipos de rescate oficiales deberán ⁠presentar una acreditación para transitar.

El gobierno había agradecido previamente a los civiles que llevaron ayuda, a menudo en motocicleta, a los residentes necesitados. La policía impidió a los testigos de Reuters circular por la carretera principal el sábado por la mañana, y una carretera secundaria más antigua estaba colapsada por el tráfico.

El viernes, el suministro eléctrico se interrumpió cerca del ​epicentro de los ‌terremotos en Morón, y también se interrumpió por completo en La Guaira, pero se estaba restableciendo en otros lugares.

Rodríguez sostuvo que el suministro eléctrico se ha restablecido en un 60% desde el terremoto.

La deteriorada red eléctrica de Venezuela, paralizada por años de falta de inversión y sanciones económicas, sufre problemas con frecuencia, lo que provoca apagones diarios de varias horas en algunas regiones.

54.000 DESAPARECIDOS

El Servicio Geológico de Estados Unidos ⁠estimó que los dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, podrían haber causado más de 10.000 muertos, lo que los situaría entre los más mortales de América Latina del siglo pasado.

Aunque el gobierno ha afirmado que cientos de personas están desaparecidas o atrapadas, la cifra aumenta a 54.000 según un sitio web promovido por la oposición del país.

La ONU estima que cerca de 7 millones de personas podrían verse afectadas, y los daños directos se estiman en unos 6.700 millones de dólares.

El desastre podría tener consecuencias políticas para Rodríguez, quien ha tratado de presentarse como una agente de cambio político a pesar de haber sido vicepresidenta ‌de Nicolás Maduro, quien fue derrocado y arrestado por Estados Unidos en enero.

Rodríguez habló por teléfono el viernes con el presidente estadounidense, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio. Previamente, ella y otros funcionarios se reunieron con el Comando Norte del ejército estadounidense y expertos en desastres.

Estados Unidos anunció que movilizaría 150 millones de dólares en ayuda y que suavizaría las sanciones, mientras que el ejército estadounidense envió dos buques y dijo que helicópteros y aviones apoyarían las labores de ‌rescate.

Entre los equipos de rescate que trabajan en La Guaira se encuentra un equipo de El Salvador. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha elogiado varios rescates en su cuenta de X, incluyendo el de una niña de 15 años.

En los puntos de recogida, el ‌gobierno estaba recogiendo miles de ⁠pares de zapatos, ropa y otra ayuda, según mostraron las imágenes de la televisión estatal.

Según testigos citados por Reuters, se han producido saqueos en varios lugares de La Guaira.

La producción petrolera ​de Venezuela no se vio afectada por los sismos, declaró el viernes la ministra de Petróleo, Paula Henao, quien añadió que la distribución de combustible estaría garantizada. Ejecutivos y trabajadores del sector petrolero afirmaron que el sector evitó daños importantes en la infraestructura.

Con información de Reuters