Salud pública: La Rioja lanzó una campaña de vacunación clave contra el Virus Sincicial Respiratorio

La provincia de La Rioja puso en marcha una campaña sanitaria clave orientada a la prevención de enfermedades respiratorias graves en la primera infancia. Esta semana comenzó en todo el territorio provincial la Campaña de Vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), una estrategia de inmunización destinada a personas embarazadas que cursen entre las semanas 32 y 36 inclusive de gestación.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Salud de La Rioja, tiene como objetivo principal proteger a los niños y niñas menores de seis meses durante la temporada invernal, período en el que se incrementa de manera significativa la circulación del VSR. Este virus es la principal causa de infecciones respiratorias agudas bajas en lactantes y está estrechamente asociado a cuadros como bronquiolitis y neumonía, que representan una de las principales causas de internación en menores de un año.

La vacuna se aplica de manera gratuita en todos los vacunatorios y centros de salud de la Capital y del interior provincial para garantizar el acceso equitativo en todo el territorio riojano. Para recibir la dosis no se requiere orden médica; las personas gestantes solo deben presentar el Carnet Perinatal, donde conste la semana de embarazo correspondiente al momento de concurrir al establecimiento sanitario.

Desde la cartera sanitaria explicaron que la definición de las fechas de inicio y finalización de la campaña responde a criterios epidemiológicos nacionales. El comienzo de la vacunación en enero permite anticiparse a la temporada de mayor circulación del virus, que suele intensificarse a partir de marzo y abril. De este modo, se amplía la ventana de protección y se asegura que una mayor cantidad de recién nacidos llegue al invierno con inmunidad, reduciendo el riesgo de complicaciones graves.

Asimismo, el Ministerio de Salud provincial informó que ya se recibieron las dosis enviadas por el Ministerio de Salud de la Nación y que las mismas fueron distribuidas en toda la provincia, para garantizar su disponibilidad en los centros de salud y vacunatorios públicos.

Qué es el Virus Sincicial Respiratorio (VSR)

El VSR constituye la principal causa de infecciones respiratorias agudas bajas en lactantes y es responsable de una elevada carga de enfermedad, con impacto directo en las hospitalizaciones y en la demanda de atención en los servicios pediátricos.

Contar con esta herramienta preventiva representa "un avance significativo para proteger a los niños de 0 a 6 meses", reducir las complicaciones graves y contribuir a descomprimir la presión asistencial durante la temporada invernal.

Cuáles son los síntomas del virus

El periodo de incubación del VSR varía de cuatro a seis días tras la exposición. En adultos y niño mayores, la infección suele manifestarse con síntomas similares a los de un resfriado: secreción nasal, tos, fiebre, estornudos y, en ocasiones, sibilancias. En estos grupos, la enfermedad rara vez genera complicaciones graves.

En lactantes pequeños, los síntomas pueden ser más sutiles e inespecíficos: irritabilidad, disminución de la actividad, rechazo del alimento y dificultades respiratorias. En casos graves, puede presentarse coloración azulada de la piel por falta de oxígeno (cianosis), respiración acelerada, aleteo nasal y sonidos de silbido al respirar.