El hackeo chino contra el Tesoro de EEUU accedió a la oficina de sanciones, según Washington Post

FILE PHOTO: The U.S Treasury building in Washington.

Piratas informáticos del Gobierno chino penetraron en la oficina del Tesoro de Estados Unidos que administra las sanciones económicas, informó el miércoles el Washington Post, que identificó los objetivos de un ciberataque que el Tesoro reveló a principios de esta semana. Basándose en la información de altos cargos estadounidenses anónimos, el Washington Post dijo que los piratas informáticos comprometieron la Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Oficina de Investigación Financiera y también tenían como objetivo la oficina de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. El departamento reveló esta semana en una carta a los miembros del parlamento que los piratas informáticos robaron documentos no clasificados en un "incidente importante". No especificó qué usuarios o departamentos se vieron afectados. Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE Cuando a Liu Pengyu, portavoz de la embajada china en Washington, se le preguntó por la información del periódico dijo que la "irracional" afirmación estadounidense carecía de "base factual" y representaba "ataques de desprestigio" contra Pekín. El comunicado afirmaba que China "lucha contra todas las formas de ciberataque" y no se refería directamente a la información del Washington Post sobre objetivos concretos. El Departamento del Tesoro no respondió inmediatamente a las peticiones de comentarios sobre la información del periódico. El Washington Post citó a sus fuentes diciendo que una de las principales áreas de interés para el gobierno chino serían las entidades chinas que el gobierno de EEUU podría estar considerando designar para sanciones financieras. La carta del Tesoro de principios de semana decía que los piratas informáticos habían puesto en peligro al proveedor de servicios de ciberseguridad BeyondTrust. Las empresas, personas y entidades chinas han sido un objetivo frecuente de las sanciones estadounidenses, que Washington ha utilizado como herramienta clave en su política exterior hacia Pekín. Estados Unidos considera a China su mayor desafío en política exterior, y el mes pasado Yellen dijo a Reuters que Washington no descartaría sanciones a bancos chinos en su intento de reducir los ingresos petroleros de Rusia y su acceso a suministros extranjeros para alimentar su guerra en Ucrania. Con información de Reuters