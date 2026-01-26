EEUU cree que desarme de Hamás va acompañado de algún tipo de amnistía, dice funcionario

Policías se reúnen alrededor del ataúd del oficial de policía israelí y último rehén, Ran Gvili, que fue secuestrado en el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y fue encontrado e identificado en la Franja de Gaza, en Jerusalén

‍Estados Unidos cree que un desarme de los militantes de Hamás en Gaza ‍va acompañado de ⁠algún tipo de amnistía para el grupo palestino, declaró el lunes un funcionario de Washington.

La fuente, que habló con la prensa bajo condición de anonimato, se refirió al tema con motivo de la devolución de los restos del último rehén israelí retenido por Hamás.

Israel ‌y Estados Unidos están presionando a ⁠Hamás para que se ⁠desarme como parte de un plan en el que Gaza será reconstruida.

El funcionario afirmó que Washington ‍confía en que Hamás se desarme.

"Estamos escuchando a mucha de su ⁠gente hablar sobre el ‌desarme. Creemos que lo harán. Si no se desarman, habrán incumplido el acuerdo. Creemos que el desarme viene acompañado de algún tipo de amnistía y, sinceramente, pensamos ‌que tenemos ‌un programa muy, muy bueno para desarmarse", dijo el funcionario.

La embajada israelí en Washington no respondió de inmediato a una pregunta sobre si Israel aceptaría ​una amnistía para los miembros de Hamás si entregan sus armas.

Según el plan de 20 puntos para Gaza del presidente Donald Trump, una vez devueltos todos los rehenes, los miembros de Hamás que se comprometan a una coexistencia ‍pacífica y a retirar sus armas recibirán una amnistía.

iadosA los miembros de Hamás que deseen abandonar Gaza se les proporcionará un pasaje seguro a los países de acogida, de acuerdo ​al plan.

El Ejército israelí declaró el lunes que los restos del último rehén que quedaba en ​Gaza -el agente de policía Ran Gvili, que permaneció secuestrado más de 840 días- han ⁠sido identificados y serán devueltos para su entierro.

Con información de Reuters