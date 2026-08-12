Una amenaza creíble con misiles provocó el cambio secreto de avión para Trump: fuente

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a la cumbre de la OTAN en Ankara.

Una amenaza de que el Air Force One pudiera ser blanco de un misil llevó al Servicio ‌Secreto a trasladar al ‌presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a un avión gubernamental sin distintivos durante un viaje a Turquía el mes pasado, declaró el miércoles una persona conocedora de la situación.

La amenaza surgió el último día de la visita de Trump a Ankara con motivo de la cumbre de la OTAN, ​en un contexto ⁠de tensiones crecientes con Irán, según la fuente. El ‌Servicio Secreto consideró que la amenaza era creíble ⁠e inminente, lo que motivó una ⁠operación extraordinaria para ocultar los movimientos del mandatario.

La fuente se negó a revelar de dónde procedía la información de inteligencia.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Trump ⁠y un pequeño grupo de asesores utilizaron un camión ​de catering para cambiar de forma discreta ‌a un jet C-32A más ‌pequeño y anónimo para el vuelo de salida de ⁠Turquía el 8 de julio, mientras que el Air Force One partió cargado con funcionarios de alto rango del Gobierno federal, personal de la Casa Blanca y la prensa, ​según la ‌fuente.

El mandatario dijo el martes a periodistas que realizó el cambio siguiendo instrucciones del Servicio Secreto, encargado de la seguridad presidencial. Voló desde Ankara hasta una escala para repostar en Reino Unido sin incidentes.

"De hecho, ⁠creo que el avión en el que volé corría un mayor riesgo", declaró Trump a periodistas, sin aportar pruebas. "Creo que corría un mayor riesgo porque ese sería el avión al que, en mi opinión, tendrían más probabilidades de atacar".

The Washington Post fue el primero en dar a conocer los detalles de la ‌operación esta semana, más de un mes después de que se llevara a cabo. The New York Times informó que las autoridades estadounidenses se alarmaron al descubrir que los iraníes sabían dónde se alojaba Trump en Ankara, incluida la planta exacta de ‌su hotel.

A bordo del Air Force One viajaron el secretario de Estado, Marco Rubio —quien, según la fuente, fue informado de la maniobra—; ‌el secretario ⁠del Tesoro, Scott Bessent; el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung; y otros ​asesores, además del habitual grupo de prensa de 13 personas, entre las que había un corresponsal y un fotógrafo de Reuters.

(Reporte adicional de Humeyra Pamuk; editado en español por Carlos Serrano)