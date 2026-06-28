Un fuerte terremoto sacude la región del Hindu Kush, en Afganistán

FOTO DE ARCHIVO: El glaciar Chiatibo en la cordillera del Hindu Kush, provincia de Khyber-Pakhtunkhwa, Pakistán

Un ​fuerte terremoto sacudió el sábado la región del Hindu Kush, en Afganistán, según ‌informó el Centro ‌Sismológico Europeo-Mediterráneo, y las sacudidas se sintieron desde la capital, Kabul, hasta el otro lado de la frontera, en el vecino Pakistán.

No hubo informes oficiales inmediatos sobre víctimas o daños causados por el terremoto, pero se ​estaban llevando a ⁠cabo comprobaciones, según indicó la Autoridad Nacional ‌de Gestión de Desastres de ⁠Afganistán en un comunicado.

El seísmo, ⁠de magnitud 6, se produjo a una profundidad de 100 kilómetros (62 millas), según el EMSC.

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Según ⁠el EMSC, un terremoto de magnitud 5,4 ​sacudió Pakistán el sábado por ‌la mañana.

Más de 20 ‌personas resultaron heridas y decenas de viviendas ⁠sufrieron daños en diferentes zonas del distrito de Musakhail, en Pakistán, según dijo a Reuters el subcomisario del distrito, Abdul Razzaq ​Khajak.

La ‌autoridad de gestión de desastres de la provincia pakistaní de Baluchistán indicó que unas 125 viviendas resultaron dañadas, y añadió que se habían enviado equipos de ⁠socorro a la zona afectada, junto con tiendas de campaña, alimentos, paneles solares, mantas y otros artículos.

La gente salió corriendo de sus casas presa del pánico en el distrito de Swat, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, al norte ‌de Pakistán, según dijo a Reuters el residente Daniyal Ahmad. No se registraron víctimas de momento.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, expresó su pesar por los daños causados y ‌ordenó una respuesta urgente por parte de las autoridades para ayudar a los afectados, según informó ‌su oficina.

Con información de Reuters