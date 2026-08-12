Un agresor sexual en serie británico es condenado a cadena perpetua por doble asesinato y violación

Un agresor sexual en serie británico fue condenado el miércoles a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, tras ser declarado culpable de dos asesinatos y una violación, tras una escalada de delitos sexuales que ni la policía ni la fiscalía lograron detener.
Simon Levy, de 40 años, fue declarado culpable la semana pasada del asesinato de Carmenza Valencia-Trujillo en marzo de 2025 y del de Sheryl Wilkins en agosto de 2025, así como de la violación y la agresión grave a una tercera mujer en enero de ese mismo año.
La policía había detenido a Levy en varias ocasiones por agresiones sexuales contra mujeres en trenes en hora punta antes de que fuera detenido de nuevo como sospechoso del asesinato de Valencia-Trujillo, de 53 años, en abril de 2025.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Pero Levy —a quien, a pesar de sus condenas que se remontaban a 2018, la policía había reclasificado como delincuente de riesgo medio— quedó en libertad y agredió sexualmente a cinco mujeres antes de matar a Wilkins, de 39 años, en un brutal ataque.
El juez Mark Lucraft afirmó que Levy era "claramente alguien que explota sin piedad a los demás para su propia satisfacción personal y sexual" al condenarlo a cadena perpetua por el asesinato de Valencia-Trujillo y Wilkins.
También fue condenado por dos delitos de violación, por causar lesiones corporales graves con premeditación y por estrangulamiento intencionado en relación con una tercera mujer.
Con información de Reuters