Un agresor sexual en serie británico es condenado a cadena perpetua por doble asesinato y violación

Fotografía sin fecha, facilitada por la Policía Metropolitana, de Simon Levy, condenado en el tribunal Old Bailey de Londres por el asesinato de Sheryl y Carmenza Valencia-Trujillo

​Un agresor sexual en serie británico fue condenado el miércoles a ‌cadena perpetua sin ‌posibilidad de libertad condicional, tras ser declarado culpable de dos asesinatos y una violación, tras una escalada de delitos sexuales que ni la policía ni la fiscalía lograron detener.

Simon Levy, de ​40 años, ⁠fue declarado culpable la semana pasada ‌del asesinato de Carmenza Valencia-Trujillo ⁠en marzo de 2025 ⁠y del de Sheryl Wilkins en agosto de 2025, así como de la ⁠violación y la agresión grave a ​una tercera mujer en ‌enero de ese mismo ‌año.

La policía había detenido a Levy ⁠en varias ocasiones por agresiones sexuales contra mujeres en trenes en hora punta antes de que fuera detenido ​de ‌nuevo como sospechoso del asesinato de Valencia-Trujillo, de 53 años, en abril de 2025.

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Pero Levy —a quien, a pesar de sus condenas que ⁠se remontaban a 2018, la policía había reclasificado como delincuente de riesgo medio— quedó en libertad y agredió sexualmente a cinco mujeres antes de matar a Wilkins, de 39 años, en un brutal ataque.

El ‌juez Mark Lucraft afirmó que Levy era "claramente alguien que explota sin piedad a los demás para su propia satisfacción personal y sexual" al condenarlo a cadena ‌perpetua por el asesinato de Valencia-Trujillo y Wilkins.

También fue condenado por dos delitos de ‌violación, por ⁠causar lesiones corporales graves con premeditación y por estrangulamiento intencionado ​en relación con una tercera mujer.

Con información de Reuters