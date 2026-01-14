El Parlamento Europeo sopesa congelar el acuerdo comercial con EEUU por su amenaza sobre Groenlandia

FOTO DE ARCHIVO. Contenedores en el puerto de Zeebrugge, Bélgica

El Parlamento Europeo estudia dejar en suspenso la aplicación por parte de la Unión Europea del acuerdo comercial alcanzado con ‍Estados Unidos en protesta por ⁠las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de tomar el control de Groenlandia.

El Parlamento Europeo ha estado debatiendo propuestas legislativas para eliminar muchos de los derechos de importación de la UE sobre productos estadounidenses —la mayor parte del acuerdo comercial con Estados Unidos— y mantener los aranceles cero para las langostas estadounidenses, acordados inicialmente con Trump en 2020. Estaba previsto que fijara su posición en las votaciones de los días 26 y 27 ‌de enero, que ahora, según los eurodiputados, deberían posponerse.

Los ⁠principales miembros de la comisión interparlamentaria de ⁠Comercio se reunieron para debatir el asunto el miércoles por la mañana y decidir si posponían la votación. Al final, no tomaron ninguna decisión ‍y decidieron volver a reunirse la semana que viene. Según una fuente parlamentaria, los grupos de centro e ⁠izquierda eran partidarios de tomar medidas, ‌como un aplazamiento.

Un grupo de 23 eurodiputados también instó el miércoles a la presidenta de la asamblea de la UE, Roberta Metsola, a congelar los trabajos sobre el acuerdo mientras el Gobierno estadounidense continuara con sus amenazas de tomar el control de Groenlandia, territorio autónomo ‌de Dinamarca.

"Si ‌seguimos adelante y aprobamos un acuerdo que Trump ha visto como una victoria personal, mientras hace reclamaciones para Groenlandia y se niega a descartar cualquier manera de conseguirlo, será fácilmente visto como una recompensa para él y sus acciones", decía ​la carta redactada por el legislador danés Per Clausen.

Entre los firmantes había principalmente eurodiputados del grupo La Izquierda, de Clausen, pero también socialdemócratas y verdes.

La parlamentaria de Los Verdes Anna Cavazzini dijo que el único argumento a favor del acuerdo era aportar estabilidad.

"Las acciones de Trump demuestran una y otra vez que el caos es su única oferta", dijo.

La eurodiputada francesa Valérie ‍Hayer, líder del grupo centrista Renovar Europa, dijo el martes que la UE debería considerar posponer una votación si continuaban las amenazas de Trump.

Muchos parlamentarios se han quejado de que el acuerdo comercial con Estados Unidos es desigual, ya que la UE está obligada a reducir la mayoría de ​los aranceles de importación, mientras que Estados Unidos se aferra a una tasa general del 15%.

Sin embargo, si se congela el acuerdo se corre el ​riesgo de enfadar a Trump, lo que podría dar lugar a un aumento de los aranceles estadounidenses. El Gobierno de Trump también ⁠ha descartado cualquier concesión, como recortar los aranceles sobre las bebidas alcohólicas o el acero, hasta que el acuerdo esté en vigor.

Con información de Reuters