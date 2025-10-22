Un diplomático ruso afirma que se está preparando una cumbre entre Putin y Trump, según RIA

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano del presidente ruso, Vladimir Putin, mientras se reúnen para negociar el fin de la guerra en Ucrania en Alaska, Estados Unidos

22 oct (Reuters) -Serguéi Ryabkov, viceministro de Asuntos Exteriores ruso, dijo el miércoles que la preparación para una cumbre entre el presidente Vladimir Putin y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaba en curso, informó la agencia de noticias estatal rusa RIA.

"Los preparativos para la cumbre continúan", dijo Ryabkov, según RIA. "No veo ningún obstáculo importante".

"La cuestión es si los parámetros esbozados por los presidentes en Anchorage se concretarán con detalles específicos. Es un proceso difícil, lo admito, pero precisamente para eso están los diplomáticos".

Ryabkov fue citado por RIA diciendo que no podía confirmar que Rusia hubiera comunicado su postura a Washington en lo que se conoce como un "documento oficioso".

Anteriormente, dos responsables estadounidenses y una persona familiarizada con la situación habían dicho a Reuters que Rusia había reiterado sus anteriores condiciones para alcanzar un acuerdo de paz con Ucrania en un "documento oficioso".

Con información de Reuters