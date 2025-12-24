Ucrania desvela la propuesta de paz de 20 puntos que está debatiendo con EEUU

Cumbre de líderes de la Unión Europea en Bruselas

El presidente Volodímir Zelenski ‍esbozó por primera vez los principales puntos de un borrador de propuesta marco de paz de 20 puntos debatido por Ucrania y Estados Unidos, que, según dijo, podría convertirse en la base de futuros acuerdos para poner fin a la guerra ‍con Rusia.

Tras semanas de conversaciones para modificar un borrador ⁠anterior de 28 puntos que según algunos observadores apoyaba muchas de las principales demandas de Rusia, Zelenski afirmó que la mayoría de las posiciones se habían acercado significativamente. Ucrania y Estados Unidos aún no habían llegado a un consenso sobre dos puntos principales: la cuestión territorial y la central nuclear de Zaporiyia, dijo Zelenski, que pidió conversaciones con el presidente estadounidense Donald Trump para resolverlos.

A continuación, los puntos del borrador de la propuesta desvelados por Zelenski y compartidos por su oficina el miércoles.

1. Se reafirmará la soberanía de Ucrania.

2. Este punto contemplará un acuerdo de no agresión pleno e incuestionable entre Rusia y Ucrania. Especifica que, para mantener la paz a largo plazo, se establecerá un mecanismo de vigilancia para supervisar la línea de contacto mediante vigilancia espacial no tripulada, garantizar la notificación temprana de violaciones y resolver conflictos.

3. Ucrania recibirá sólidas garantías de seguridad.

4. ‌Ucrania mantendrá sus fuerzas armadas en su dotación actual de 800.000 efectivos. El anterior borrador estadounidense pedía a ⁠Ucrania que redujera el tamaño de sus fuerzas.

5. Estados Unidos, la OTAN y ⁠los países europeos proporcionarán a Ucrania garantías de seguridad que reflejen el Artículo 5, la cláusula de defensa mutua del tratado fundacional de la OTAN.

6. Rusia formalizará una política de no agresión hacia Europa y Ucrania en todas las leyes necesarias y en todos los documentos ‍requeridos para la ratificación, incluida la ratificación por una mayoría abrumadora de votos en la Duma Estatal.

7. Ucrania se convertirá en miembro de la UE en una fecha específicamente definida. Ucrania también recibirá un acceso preferencial a ⁠corto plazo al mercado europeo.

8. Ucrania recibirá un sólido paquete de ‌desarrollo global, que se definirá en un acuerdo independiente sobre inversión y prosperidad futura.

9. Se crearán varios fondos para abordar la recuperación económica, la reconstrucción de las zonas y regiones dañadas y las cuestiones humanitarias. El objetivo será movilizar 800.000 millones de dólares para ayudar a Ucrania a desarrollar plenamente su potencial.

10. Ucrania acelerará el proceso de conclusión de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Zelenski dijo que la postura de Estados Unidos era que si Washington concedía libre acceso comercial a Ucrania, pretendía ofrecer condiciones similares a Rusia.

11. ‌Ucrania confirmará que seguirá ‌siendo un Estado no nuclear, de acuerdo con el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares.

12. La central nuclear de Zaporiyia. Zelenski afirmó que aún no se había llegado a ningún acuerdo con Estados Unidos sobre la cuestión de la mayor central nuclear de Europa, situada cerca de la línea del frente en territorio ahora controlado por las fuerzas rusas. Zelenski dijo que la propuesta de Estados Unidos era que la central fuera explotada conjuntamente por Ucrania, Estados Unidos y ​Rusia, cada uno con participaciones iguales en una empresa conjunta, en la que los estadounidenses actuarían como gestores principales. La propuesta de Kiev era que la central fuera explotada por una empresa conjunta al 50% en la que solo participaran Estados Unidos y Ucrania, de modo que Ucrania recibiera la mitad de la energía producida y Estados Unidos asignara independientemente la otra mitad.

13. Ucrania y Rusia se comprometen a poner en marcha programas educativos en las escuelas y en toda la sociedad que fomenten la comprensión y la tolerancia hacia culturas diferentes y eliminen el racismo y los prejuicios. Ucrania aplicará las normas de la Unión Europea sobre tolerancia religiosa y protección de las lenguas minoritarias.

14. Territorio: Zelenski dijo que este era el punto más ‍complejo y aún sin resolver. Rusia quiere que Ucrania retire sus efectivos del territorio que aún controla en la región oriental de Donetsk. Kiev quiere que se detengan los combates en las líneas de batalla actuales. Washington ha propuesto zonas desmilitarizadas y una zona económica libre en la parte de la región de Donetsk que controla Kiev.

15. Tras alcanzar un acuerdo sobre las futuras disposiciones territoriales, tanto Rusia como Ucrania se comprometen a no alterar estos acuerdos por la fuerza.

16. Rusia no impedirá a Ucrania utilizar el río Dniéper y el mar Negro con fines comerciales. Se ​celebrarán un acuerdo marítimo separado y un acuerdo de acceso, que cubrirán la libertad de navegación y transporte. El cabo Kinburn, a lo largo de la desembocadura del Dniéper, será desmilitarizado.

17. Se creará un comité humanitario para resolver las cuestiones pendientes:

a. Todos los prisioneros de guerra restantes serán intercambiados según el ​principio de Todos por Todos.

b. Se devolverá a todos los civiles detenidos y rehenes, incluidos los niños.

c. Se adoptarán disposiciones para hacer frente al sufrimiento de las víctimas del conflicto.

18. Ucrania deberá celebrar elecciones lo antes posible tras la firma del acuerdo.

19. Este ⁠acuerdo será jurídicamente vinculante. Su aplicación será supervisada y garantizada por un Consejo de Paz, presidido por el presidente Trump. Ucrania, Europa, la OTAN, Rusia y Estados Unidos formarán parte de este mecanismo. Se aplicarán sanciones en caso de violaciones.

20. Una vez que todas las partes acepten este acuerdo, el alto el fuego total entrará en vigor de inmediato.

Con información de Reuters