Rusia bombardea Kiev y otras regiones con ataques masivos de drones y misiles

Las defensas antiaéreas responden al ataque con drones y misiles rusos en Kiev, Ucrania.

Rusia lanzó cientos de drones y misiles contra Kiev y otras partes de Ucrania a primera hora del domingo, matando al menos a cuatro personas e hiriendo a decenas, en uno de los ataques más sostenidos contra la capital desde que comenzó la guerra.

La vecina Polonia cerró su espacio aéreo cerca de dos ciudades del sureste y envió aviones de guerra en respuesta hasta que pasó el peligro.

El ejército ucraniano declaró que Rusia lanzó 595 drones y 48 misiles durante la noche y que sus defensas aéreas derribaron 568 drones y 43 misiles. Asimismo, señaló que el principal objetivo del ataque fue la capital, Kiev.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que el ataque, que duró más de 12 horas, causó daños en una clínica cardiológica, fábricas y edificios residenciales.

El Ministerio de Defensa ruso señaló el domingo que perpetró un ataque "masivo" contra Ucrania utilizando armas de largo alcance aéreas y marítimas y aviones no tripulados para atacar infraestructuras militares, incluidos aeródromos.

Moscú niega haber atacado a civiles en su guerra contra Ucrania, aunque sus ataques han causado miles de muertos y graves daños en zonas residenciales.

ZELENSKI PIDE ACTUAR

Zelenski instó de nuevo a la comunidad internacional a actuar con decisión para cortar a Rusia los ingresos energéticos que financian su invasión. Ucrania no ha logrado hasta ahora convencer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que imponga sanciones punitivas a Moscú.

"Hace tiempo que llegó el momento de actuar con decisión y contamos con una respuesta contundente de Estados Unidos, Europa, el G7 y el G20", comentó en la aplicación de mensajería Telegram.

Kiev se despertó con fuertes explosiones, drones volando por encima de sus cabezas y defensas aéreas retumbando. El humo procedente de uno de los puntos de ataque se esparció por el cielo matutino cuando la alerta de ataque aéreo finalizó a las 09.13 horas (0613 GMT), casi siete horas después de su inicio.

Periodistas de Reuters visitaron una zona de los suburbios de Kiev, donde hileras de casas recién construidas estaban casi totalmente destruidas, con autos aparcados aplastados por la caída de escombros.

Los residentes rebuscaban entre los escombros de un bloque de departamentos después de que la fuerza de la explosión reventó sus ventanas.

Algunas personas se apresuraron a llegar a las estaciones de metro, desde donde siguieron los acontecimientos con sus teléfonos móviles.

Los ataques a tal escala han puesto a prueba las limitadas defensas aéreas de Ucrania a lo largo de 2025. Zelenski dijo el sábado que se desplegó otro sistema de misiles Patriot procedente de Israel y que espera la llegada de dos más durante este otoño boreal.

Tanto él como otros funcionarios han pedido a los socios internacionales más material para proteger el cielo ucraniano, pero la disponibilidad de sistemas de defensa antiaérea es limitada y otros países están deseosos de reforzar sus defensas ante las amenazas que perciben de Rusia.

Zelenski explicó que el ataque tuvo como objetivo varias regiones, entre ellas la ciudad meridional de Zaporiyia, donde, según las autoridades, al menos 16 personas resultaron heridas.

Los servicios de emergencia indicaron que hubo al menos cuatro fallecidos, mientras que las autoridades locales informaron de 67 heridos en todo el país.

Entre las víctimas mortales había una niña de 12 años, aunque no estaba confirmado oficialmente, según dijo en Telegram Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de Kiev.

