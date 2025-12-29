Reunión entre Trump y Zelenski no logra avances en temas territoriales entre Ucrania y Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ofrecen una rueda de prensa tras su almuerzo de trabajo en el club Mar-a-Lago de Trump, en Palm Beach, Florida

Rusia y Ucrania siguieron distanciadas el lunes en las cuestiones territoriales que bloquean un acuerdo de paz, a pesar de los avances en las garantías de ‍seguridad para Kiev en las conversaciones ⁠entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder ucraniano, Volodímir Zelenski.

Trump dijo tras sus conversaciones con el presidente ucraniano el domingo que estaban "acercándose mucho, tal vez muy cerca" de un acuerdo para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, pero que aún quedaban "cuestiones espinosas".

Zelenski dijo que quedaban por resolver dos cuestiones principales esbozadas en una propuesta de paz de 20 puntos: el control de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, que está en manos rusas, y el destino de la zona de Donbás, en el este de Ucrania.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Quedan dos cuestiones: la central -¿cómo funcionará ‌la central? - y el territorio", dijo Zelenski a periodistas el lunes.

Subrayando lo ⁠alejados que están Kiev y Moscú en cuanto al ⁠territorio, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Ucrania debe retirar sus tropas de la pequeña parte de Donbás que aún controla, y que Kiev perdería más terreno si no aceptaba ‍un acuerdo.

"Estamos hablando de la retirada de las fuerzas armadas del régimen de Donbás", dijo Peskov. Agregó que estaba prevista una llamada en breve entre Trump ⁠y el presidente ruso, Vladimir Putin, pero no ‌dijo cuándo.

GARANTÍAS DE SEGURIDAD

La decisión de Trump de mantener conversaciones con Zelenski en Florida el domingo había aumentado ampliamente las esperanzas de que al menos se hicieran algunos progresos para poner fin a lo que se ha convertido en el conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Rusia controla aproximadamente una quinta parte de Ucrania, incluida la península de ‌Crimea, que se ‌anexó en 2014. Reclama Donbás -que comprende las regiones de Donetsk y Lugansk-, así como las regiones de Zaporiyia y Jersón, aunque todas ellas están reconocidas internacionalmente como territorio soberano de Ucrania.

Rusia quiere que Kiev retire sus tropas de las partes de la región de Donetsk que no ha logrado ocupar en los cuatro años ​de guerra desde su invasión de Ucrania en febrero de 2022. Kiev quiere que se detengan los combates a lo largo de las actuales líneas del frente, y Washington ha propuesto una zona económica libre si Ucrania retira las tropas.

"Aún no existe un concepto detallado de zona económica libre", declaró Zelenski.

Rusia ha rechazado la idea de un alto el fuego que permita la celebración de un referéndum sobre cualquier concesión territorial por parte de Ucrania.

Una señal de progreso se produjo el domingo, cuando Zelenski ‍afirmó que se había alcanzado un acuerdo bilateral sobre garantías de seguridad para Kiev, aunque Trump dijo que sólo estaban listas en un 95%.

"Le dije (a Trump) que hemos estado en guerra durante casi 15 años, y me gustaría mucho que las garantías fueran por más tiempo", dijo Zelenski, añadiendo que le había pedido a Trump que considerara un acuerdo de seguridad de hasta 50 años.

Trump ​dijo el domingo que esperaba que los países europeos "asumieran gran parte" de ese esfuerzo con el respaldo de Estados Unidos. El acuerdo sobre tales movimientos podría ser complicado, ya que Rusia ha dicho que cualquier ​despliegue de tropas extranjeras en Ucrania sería inaceptable.

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que se estaba avanzando en las garantías de seguridad, y que los países de la llamada "Coalición ⁠de los Dispuestos" se reunirían en París a principios de enero para "ultimar contribuciones concretas".

(Reporte adicional de Corresponsalía de Moscú, Olena Harmash, Yurii Kovalenko y Andrii Pryimachenko en Kiev, Andrea Shalal en Palm Beach, Florida, y Gram Slattery en Washington, Escrito por Timothy Heritage, Editado en Español por Manuel Farías)