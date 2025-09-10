Polonia derriba drones en su espacio aéreo durante un ataque ruso a Ucrania

FOTO DE ARCHIVO: Soldados polacos patrullan a lo largo de la valla fronteriza en la frontera polaco-bielorrusa en Usnarz Gorny, Polonia

Polonia desplegó sus defensas aéreas y las de la OTAN para derribar drones en su espacio aéreo el miércoles tras un ataque aéreo ruso en Ucrania. Es la primera vez que Varsovia se involucra en la guerra en su nación vecina, ya que calificó la violación como un acto de agresión.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo que las operaciones seguían en marcha y que estaba en "contacto permanente" con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Tusk convocó una reunión de emergencia del Consejo de Ministros a las 8.00 horas (0600 GMT), según informó un portavoz del Gobierno.

El mando militar polaco dijo que los drones violaron repetidamente el espacio aéreo polaco durante el ataque ruso al otro lado de la frontera, en el oeste de Ucrania.

Los radares rastrearon más de 10 objetos y los que podían suponer una amenaza fueron "neutralizados", dijo el mando.

"Algunos de los drones que entraron en nuestro espacio aéreo fueron derribados. Las búsquedas y los esfuerzos para localizar los posibles puntos de impacto de estos objetos están en curso", dijo en un comunicado.

Instó a la población a permanecer en casa, señalando las regiones de Podlaskie, Mazowieckie y Lublin como las de mayor riesgo, y añadió: "Se trata de un acto de agresión que representa una amenaza real para la seguridad de nuestros ciudadanos".

El Ministerio de Defensa ruso no respondió de inmediato a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, había sido informado, según dijo el martes la periodista de CNN Kaitlan Collins. El Departamento de Estado no respondió inmediatamente a una petición de comentarios.

El aeropuerto Chopin de Varsovia, el mayor del país, anunció el cierre de su espacio aéreo por las maniobras militares.

Los datos de seguimiento de Flightradar24 mostraron que varios vuelos que debían aterrizar a primera hora de la mañana del miércoles en Chopin fueron desviados a los aeropuertos polacos de Katowice, Breslavia y Poznan.

La Administración Federal de Aviación de EEUU dijo anteriormente que Chopin era uno de los cuatro aeropuertos polacos cerrados temporalmente, incluido el aeropuerto de Rzeszow-Jasionka, en el sureste del país, centro neurálgico para el traslado de pasajeros y armas a Ucrania.

La mayor parte de Ucrania, incluidas las regiones occidentales de Volyn y Lviv, también denominada Leópolis en español,, fronterizas con Polonia, habían estado bajo alerta aérea durante casi toda la noche, según las fuerzas aéreas ucranianas.

Anteriormente, las fuerzas aéreas ucranianas habían informado de que drones rusos habían entrado en el espacio aéreo de Polonia, miembro de la OTAN, amenazando la ciudad de Zamosc, pero posteriormente retiraron esa información de la aplicación de mensajería Telegram.

"ACTO DE GUERRA"

En Estados Unidos, el senador demócrata Dick Durbin dijo que las repetidas violaciones del espacio aéreo de la OTAN por drones rusos eran una señal de que "Vladimir Putin está poniendo a prueba nuestra determinación de proteger a Polonia y las naciones bálticas."

"Después de la carnicería que Putin sigue provocando en Ucrania, estas incursiones no se pueden ignorar", escribió en la red social X.

El representante republicano Joe Wilson, miembro principal de la Comisión de Asuntos Exteriores, dijo en una publicación en X que Rusia estaba "atacando a Polonia, aliada de la OTAN", con drones, calificándolo de "acto de guerra".

Wilson instó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a responder con sanciones "que lleven a la quiebra a la maquinaria bélica rusa".

"Putin ya no se conforma con perder en Ucrania mientras bombardea a madres y bebés, ahora está poniendo a prueba directamente nuestra determinación en territorio de la OTAN", dijo.

Trump, que dio una calurosa bienvenida a Putin a Estados Unidos para una cumbre en agosto, dijo el fin de semana que estaba dispuesto a pasar a una segunda fase de sanciones a Rusia tras meses de conversaciones infructuosas sobre un acuerdo de paz.

Fue su indicación más fuerte hasta ahora de que podría aumentar la presión sobre Moscú o sus compradores de petróleo en respuesta a la guerra en Ucrania.

El máximo responsable de sanciones de la Unión Europea estuvo el lunes en Washington para discutir lo que serían las primeras medidas transatlánticas coordinadas contra Rusia desde que Trump volvió al poder en enero prometiendo poner fin a la guerra en 24 horas.

Polonia ha estado en alerta máxima por la entrada de objetos en su espacio aéreo desde que un misil ucraniano perdido impactó en un pueblo del sur de Polonia en 2022, matando a dos personas, pocos meses después de que Rusia empezara la invasión a gran escala de Ucrania. Pero no ha habido noticias de que los sistemas de defensa polacos o aliados hayan destruido drones.

Polonia anunció anteriormente que cerraría su frontera con Bielorrusia el jueves a medianoche (hora local) como consecuencia de las maniobras militares rusas en Bielorrusia.

Las maniobras militares a gran escala de Rusia y Bielorrusia, conocidas como ejercicios "Zapad", han suscitado preocupación por la seguridad en Polonia, Lituania y Letonia, países vecinos miembros de la OTAN.

Lituania dijo que las defensas a lo largo de su frontera con Bielorrusia y Rusia se reforzarían debido a las maniobras.

Ben Hodges, excomandante de las fuerzas del ejército estadounidense en Europa, afirmó que el número de incursiones de drones rusos en el espacio aéreo de la OTAN "deja claro que se trata de pruebas intencionadas de las defensas aéreas y los sistemas de alerta temprana de la OTAN y nacionales".

"Tenemos que ser capaces de responder con eficacia, cada vez", dijo Hodges a Reuters, añadiendo: "Por supuesto que podríamos hacer más".

Con información de Reuters