La mayoría de los rusos espera que la guerra en Ucrania termine en 2026, dijo el ‍miércoles la encuestadora estatal ⁠VTsIOM, en una señal de que el Kremlin podría estar probando la reacción pública a un posible acuerdo de paz mientras se intensifican los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto.

Durante la presentación de fin de año de la encuestadora, el jefe adjunto de VTsIOM, Mikhail Mamonov, dijo que el 70% de los 1.600 encuestados veían 2026 como un año más "exitoso" ‌para Rusia que este año, mientras que para ⁠el 55% esa esperanza estaba vinculada ⁠a un posible fin de lo que Rusia llama su "operación militar especial" en Ucrania.

"El principal motivo de optimismo es la ‍posible finalización de la operación militar especial y la consecución de los objetivos señalados, en línea ⁠con los intereses nacionales expuestos ‌por el presidente", dijo Mamonov en la presentación.

En sus anteriores sondeos de fin de año, VTsIOM hizo hincapié en la consolidación de la sociedad rusa en torno al presidente Vladímir Putin y sus objetivos militares en Ucrania, pero ‌no dio ‌cifras sobre el porcentaje de la población que espera el fin de la guerra.

La guerra de Ucrania, que comenzó en febrero de 2022, se acerca a su quinto año, pero el grado real de ​fatiga de la opinión pública rusa con el conflicto es difícil de medir debido a los estrictos controles estatales sobre la disidencia.

Mamonov citó la ofensiva en curso del ejército ruso en Ucrania, la reticencia de Estados Unidos a financiar a Ucrania y la incapacidad de la Unión Europea para sustituir plenamente a ‍Estados Unidos financiera y militarmente como los principales factores que sustentan las perspectivas de un eventual acuerdo de paz.

Tras el fin de las hostilidades militares, añadió, la reintegración de los veteranos de la "operación militar especial" en la sociedad y la reconstrucción ​de las regiones de Ucrania controladas por Rusia, así como de las regiones fronterizas rusas, se consideran las principales prioridades.

Alrededor de dos ​tercios de los rusos apoyan las conversaciones de paz, el porcentaje más alto desde el comienzo de la ⁠guerra, según la encuestadora independiente Levada, que ha sido tachada de "agente extranjero" según la legislación rusa durante el conflicto.

(Reportaje de Gleb BryanskiEdición de Gareth Jones, Editado en español por Juana Casas)