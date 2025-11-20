Los europeos rechazan el plan de EEUU que obligaría a Ucrania a hacer concesiones

Memorial improvisado frente a un edificio de apartamentos alcanzado por un misil ruso en Ternópil, Ucrania.

EV, 20 nov (Reuters) -Los países europeos se opusieron el jueves a un plan de paz para Ucrania respaldado por Estados Unidos que, según algunas fuentes, exigiría que Kiev ceda más territorio y se desarme parcialmente, condiciones que los aliados de Ucrania consideran desde hace tiempo equivalentes a una capitulación.

Dos personas conocedoras del asunto dijeron a Reuters el miércoles que Washington le dijo al presidente Volodímir Zelenski que Ucrania debe aceptar un marco elaborado por Estados Unidos para poner fin a la guerra, que incluye concesiones territoriales y restricciones a las fuerzas armadas ucranianas. Las fuentes pidieron permanecer en el anonimato por lo delicado del asunto.

La aceleración de la diplomacia estadounidense se produce en una coyuntura incómoda para Kiev, con sus tropas complicadas en el frente y con el Gobierno de Zelenski minado por un escándalo de corrupción, que provocó la destitución de dos ministros por parte del Parlamento.

Rusia ha estado bombardeando ciudades e infraestructuras ucranianas todas las noches, matando a civiles y provocando cortes de electricidad con la llegada del invierno boreal. Las autoridades informaron de que 22 personas siguen desaparecidas y 26 murieron en los ataques aéreos que destruyeron un bloque de apartamentos a primera hora del miércoles, uno de los peores ataques en meses.

Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, reunidos en Bruselas, se cuidaron de no hacer comentarios demasiado detallados sobre un plan de paz estadounidense que no se ha hecho público en su totalidad. No obstante, dejaron claro que se opondrán a las exigencias de concesiones punitivas para Kiev y afirmaron que no se debe privar a Ucrania de la capacidad de defenderse.

"Los ucranianos quieren la paz, una paz justa que respete la soberanía de todos, una paz duradera que no pueda ser cuestionada por futuras agresiones", dijo el ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noel Barrot. "Pero la paz no puede ser una capitulación".

Su par polaco, Radoslaw Sikorski, afirmó que Ucrania, como víctima en el conflicto, no debe ver limitada su capacidad de defenderse.

La responsable de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, indicó que cualquier acuerdo debe contar con los europeos y con la propia Ucrania.

La Casa Blanca no ha hecho comentarios sobre las propuestas. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo en la red social X que Washington "continuará desarrollando una lista de ideas potenciales para poner fin a esta guerra basada en las aportaciones de ambas partes de este conflicto".

"Poner fin a una guerra compleja y mortal como la de Ucrania requiere un amplio intercambio de ideas serias y realistas. Y lograr una paz duradera requerirá que ambas partes acepten concesiones difíciles pero necesarias", agregó.

Una delegación del Ejército estadounidense encabezada por el secretario del Ejército, Dan Driscoll, y el jefe del Estado Mayor, Randy George, se encuentra en Kiev y tenía previsto reunirse con Zelenski más tarde en el día.

A última hora del miércoles se reunieron con el máximo comandante militar de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, que señaló que les dijo que la mejor manera de garantizar una paz justa es defender el espacio aéreo de Ucrania, ampliar su capacidad de atacar en profundidad a Rusia y estabilizar la línea del frente.

Con información de Reuters