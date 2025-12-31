Cuatro heridos, entre ellos tres niños, en un ataque ruso en Odesa, según Ucrania

Edificio de apartamentos alcanzado por un ataque con drones ruso, durante la agresión de Rusia a Ucrania, en Odesa, Ucrania

Rusia ‍lanzó un ataque nocturno con drones sobre la región ucraniana de ‍Odesa que causó ⁠daños en edificios residenciales e infraestructuras e hirió a cuatro personas, entre ellas tres niños, según informaron el miércoles las autoridades regionales.

Odesa, uno de los principales puertos del mar Negro, ha sido blanco repetido de misiles y drones ‌rusos durante los casi cuatro ⁠años de guerra, con ⁠ataques frecuentes contra infraestructuras energéticas, de transporte y portuarias, así como contra zonas residenciales.

Oleh ‍Kiper, gobernador de la región de Odesa, ha dicho ⁠en la aplicación de ‌mensajería Telegram que "los drones han atacado infraestructuras residenciales, logísticas y energéticas" en la región.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En la ciudad de Odesa, centro administrativo de la amplia región ‌de ‌Odesa, cuatro personas resultaron heridas, entre ellas un bebé de siete meses, otros dos niños y un hombre de 42 años, ​dijo en Telegram Serhi Lisak, jefe de la administración militar de Odesa.

Según Lisak, los restos de los drones y los impactos directos dañaron fachadas y ventanas de varios edificios de apartamentos de varias plantas.

Lisak ‍publicó imágenes que mostraban humo saliendo de un edificio de apartamentos de varias plantas por la noche, llamas visibles en varias ventanas y lo que parecía ​un chorro de agua de los bomberos apuntando a la fachada.

Reuters no pudo verificar ​las informaciones de forma independiente. Rusia no hizo comentarios inmediatos sobre los ⁠ataques de Odesa.

Con información de Reuters