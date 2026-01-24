Conversaciones de paz mediadas por EEUU se interrumpen sin acuerdo tras bombardeo ruso en Ucrania

Batallón de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional de la región de Zaporiyia cerca de la ciudad de Pokrovsk, en la región de Donetsk

‍Ucrania y Rusia concluyeron el sábado en Abu Dabi una segunda jornada de conversaciones auspiciadas por Estados Unidos sin llegar a un acuerdo, aunque se plantearon futuras reuniones tras los ataques aéreos rusos que dejaron sin electricidad a más de un millón de ‍ucranianos en medio del frío invernal.

Las declaraciones tras la conclusión ⁠de las conversaciones no indicaron que se hubiera alcanzado ningún acuerdo, pero tanto Moscú como Kiev se mostraron abiertos a seguir dialogando.

"El tema central de las conversaciones fueron los posibles parámetros para poner fin a la guerra", escribió el presidente Volodímir Zelenski en X tras la reunión.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Como resultado de las reuniones celebradas estos días, todas las partes acordaron informar en sus capitales sobre cada aspecto de las negociaciones y coordinar con sus líderes los pasos a seguir", afirmó, añadiendo que podrían celebrarse nuevas reuniones ya la próxima semana.

Un portavoz del gobierno ucraniano afirmó que se había producido un encuentro cara a cara entre Ucrania y Rusia -poco habitual en la guerra de casi cuatro años desencadenada por una invasión rusa a gran escala- y se habían abordado los "elementos pendientes" del marco de paz de Washington.

Un portavoz del principal negociador ucraniano, Rustem Umerov, declaró a la prensa poco antes de las 1700 ‌hora de Abu Dabi (1300 GMT) que las conversaciones habían concluido.

BOMBARDEO DE UCRANIA ANTES DEL SEGUNDO DÍA DE CONVERSACIONES

El bombardeo ⁠de la capital ucraniana, Kiev, y de su segunda ciudad, Járkov, por cientos de ⁠aviones no tripulados y misiles rusos llevó al ministro de Asuntos Exteriores, Andrii Sybiha, que no estaba presente en las negociaciones, a acusar al presidente ruso, Vladímir Putin, de actuar con "cinismo".

"Este bárbaro ataque demuestra una vez más que el lugar de Putin no está en la Junta por ‍la Paz (del presidente estadounidense Donald Trump), sino en el banquillo de los acusados del tribunal especial", escribió Sybiha en X.

"Sus misiles no solo golpean a nuestro pueblo, sino también la mesa de negociaciones".

El sábado estaba programado para ser ⁠el último día de las conversaciones, anunciadas por Zelenski como la ‌primera reunión trilateral bajo el proceso de paz mediado por Estados Unidos.

Según el comunicado de los EAU, las conversaciones se desarrollaron en una "atmósfera constructiva y positiva".

"(Incluyeron) un compromiso directo entre los representantes rusos y ucranianos sobre los elementos pendientes del marco de paz propuesto por Estados Unidos, así como medidas de fomento de la confianza destinadas a apoyar el progreso hacia un acuerdo global", agregó.

Kiev se encuentra bajo una creciente presión de la administración Trump para que haga concesiones con el fin de alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto más mortífero y destructivo ‌de Europa desde la ‌Segunda Guerra Mundial.

Zelenski había dicho el viernes que era demasiado pronto para sacar conclusiones del primer día de reuniones en Abu Dabi, y había instado a Rusia a demostrar que estaba preparada para la paz.

El enviado de paz estadounidense, Steve Witkoff, declaró esta semana en el Foro Económico Mundial de Davos que se había avanzado mucho en las conversaciones y que sólo quedaba un punto de fricción. Sin embargo, las autoridades rusas se han mostrado más escépticas.

RUSIA QUIERE TODO DONBÁS

Tras las conversaciones del sábado, ​Zelenski dijo que la delegación estadounidense había planteado la cuestión de los "posibles formatos para formalizar los parámetros para poner fin a la guerra, así como las condiciones de seguridad necesarias para lograrlo".

Antes de las conversaciones, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el viernes que Rusia no había abandonado su insistencia en que Ucrania cediera toda su zona oriental de Donbás, el corazón industrial que agrupa las regiones de Donetsk y Luhansk.

La exigencia de Putin de que Ucrania ceda el 20% que aún posee de Donetsk -unos 5.000 kilómetros cuadrados- ha demostrado ser un importante escollo para cualquier acuerdo. La mayoría de los países reconocen Donetsk como parte de Ucrania. Putin afirma que Donetsk forma parte de las "tierras históricas" de Rusia.

Zelenski ha descartado la posibilidad de ceder un territorio ‍que Rusia no ha podido capturar en cuatro años de guerra de desgaste contra un enemigo mucho más pequeño. Las encuestas muestran que los ucranianos están poco dispuestos a hacer concesiones territoriales.

Rusia afirma que desea una solución diplomática, pero seguirá trabajando para alcanzar sus objetivos por medios militares mientras la solución negociada siga siendo esquiva.

Umerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, declaró a última hora del viernes que en el primer día de conversaciones se habían abordado los parámetros para poner fin a la guerra y la "lógica ulterior del proceso de negociación."

Mientras tanto, Ucrania se vio sometida ​a un nuevo bombardeo ruso.

La fuerza aérea ucraniana declaró que Rusia había lanzado 375 drones y 21 misiles en la salva nocturna, que una vez más tuvo como objetivo las infraestructuras energéticas, dejando sin electricidad y calefacción a amplias zonas de Kiev, la capital. Al menos una persona murió y más de 30 ​resultaron heridas.

Antes del bombardeo del sábado, Kiev ya había sufrido dos ataques masivos nocturnos desde Año Nuevo que cortaron la electricidad y la calefacción de cientos de edificios residenciales. El viceprimer ministro ucraniano declaró el sábado que 800.000 habitantes de Kiev -donde las temperaturas rondaban los ⁠10 grados bajo cero- se habían quedado sin electricidad tras el último asalto ruso.

Zelenski dijo el sábado que los fuertes ataques de Rusia durante la noche mostraron que los acuerdos sobre un mayor apoyo de defensa aérea hechos con Trump en Davos esta semana deben ser "plenamente implementados".

Con información de Reuters