FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reúne con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en Roma, Italia

Ucrania ​ha suspendido los ataques con drones contra petroleros que utilizan el puerto ruso de Novorosíisk, en ‌el mar Negro, tras ‌una petición del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, informó el miércoles el Financial Times, basándose en fuentes oficiales ucranianas.

El periódico señaló que la petición del mes pasado se produjo tras la preocupación de EEUU de que Ucrania estuviera desestabilizando los mercados petroleros ​y perjudicando a ⁠las empresas estadounidenses al atacar petroleros que transportaban ‌crudo canalizado desde Kazajistán hasta una terminal ⁠en dicho puerto del Consorcio ⁠del Oleoducto del Caspio (CPC, por sus siglas en inglés).

Ucrania acordó no atacar las infraestructuras del CPC ni los ⁠buques no rusos, siempre y cuando no estuvieran ​sujetos a sanciones ucranianas y no ‌transportaran petróleo ni carga rusa, ‌añadió el periódico.

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La Casa Blanca, el Departamento de ⁠Estado y la oficina de Vance no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters fuera del horario laboral. Reuters no pudo verificar ​de inmediato ‌la información.

El ejército ucraniano ha intensificado recientemente los ataques contra infraestructuras energéticas rusas y otros objetivos, en un esfuerzo que, según Kiev, tiene como objetivo privar a Rusia de los ⁠recursos necesarios para financiar su ejército.

Los ataques con drones en el mar Negro acabaron con hasta una quinta parte de las cargas de petróleo del CPC en julio, según cuatro fuentes familiarizadas con los datos, a medida que la guerra entre Rusia y Ucrania se extendía y afectaba ‌a las ventas de Kazajistán y de las grandes petroleras occidentales.

Kazajistán, que depende de la ruta del CPC para sus exportaciones de crudo, sufrió una caída del 14% en la producción de petróleo en julio con ‌respecto a junio, según las fuentes. Chevron y Exxon Mobil se encuentran entre las principales petroleras occidentales que operan en la ‌zona.

Un representante estadounidense ⁠confirmó al periódico que el Gobierno había advertido a Ucrania que dejara de atacar ​a buques no rusos en el mar Negro.

Con información de Reuters