Turquía, Pakistán y Arabia Saudita crearán mecanismos políticos y militares en su pacto, dice Ankara

FOTO DE ARCHIVO. El presidente turco, Tayyip Erdogan, el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, y el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, conversan tras la firma de un acuerdo de defensa conjunto en La Meca, Arabia Saudí

Turquía, Arabia Saudita y Pakistán crearán mecanismos políticos y ‌militares en el ‌marco del pacto de defensa firmado entre estas potencias regionales la semana pasada, según informó este jueves el Ministerio de Defensa turco, que añadió que la ​alianza también ⁠reforzará la cooperación en el ‌sector de la industria de ⁠defensa.

Los tres países ⁠firmaron el "Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca" el 7 de agosto, ⁠uniendo a los aliados sunitas ​de EEUU, alarmados por una ‌conflagración regional que ‌ha provocado el lanzamiento de ⁠misiles iraníes contra los exportadores de petróleo del golfo Pérsico. Afirmaron que el acuerdo estipula ​que un ‌ataque armado contra cualquier miembro se consideraría un ataque contra todos, de forma similar a la cláusula de defensa ⁠colectiva del artículo 5 de la OTAN.

En una rueda de prensa semanal celebrada en Ankara, el ministerio señaló que los mecanismos incluirían a los ministros de Defensa, los ministros de ‌Asuntos Exteriores y los máximos mandos militares de los tres países. Añadió que también se estaban planificando maniobras militares conjuntas en el ‌marco del pacto, mientras que la cooperación podría incluir la producción conjunta y ‌el ⁠intercambio de tecnología en la industria de la defensa.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

(Reporte ​de Tuvan Gumrukcu; edición de Huseyin Hayatsever y Ece Toksabay; edición en español de Jorge Ollero Castela)