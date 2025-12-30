Previaje Riojano: el programa impulsó a más de 12.800 visitantes y fortaleció el movimiento turístico provincial

El programa Previaje Riojano – Movete por La Rioja con Chachos movilizó a más de 12.800 turistas durante los últimos tres meses del año y se consolidó como una de las principales herramientas de estímulo al turismo interno y a la economía regional. En un contexto nacional marcado por la ausencia de políticas de acompañamiento al sector, La Rioja fue la única provincia en implementar una iniciativa de esta magnitud para sostener la actividad turística y comercial.

El balance final fue presentado por el Observatorio Económico del Turismo de La Rioja, que analizó el desempeño del programa entre el 27 de septiembre y el 23 de diciembre. Durante ese período, se registraron facturas por $765.474.108, mientras que el volumen operado en Chachos alcanzó los $362.388.000, cifras que reflejan el impacto directo del programa en la dinámica económica provincial y la adhesión del sector privado.

Según los datos oficiales, el Previaje Riojano tuvo un promedio de 40 canjes diarios y contó con la participación de 78 alojamientos, 41 agencias de viajes y más de 390 comercios adheridos. Esta amplia cobertura permitió fortalecer la articulación entre el Estado provincial y los prestadores turísticos, impulsando el consumo local y mejorando la experiencia de quienes eligieron La Rioja como destino.

En términos de demanda, el programa registró la llegada de 12.800 turistas, de los cuales más del 80% provinieron de otras provincias. El principal origen fue Buenos Aires, que concentró el 41% de los visitantes, seguido por Córdoba (19%), Santa Fe (16%), Entre Ríos (5%) y el resto del país (9%). El 10% restante correspondió a turistas locales, lo que evidencia también un incentivo al turismo interno dentro de la provincia.

Desde el sector turístico destacaron el impacto positivo del programa. El presidente de la Cámara de Turismo de Chilecito, Hugo Moreno, señaló que el Previaje Riojano “ha sido una herramienta clave que permitió mejorar la presencia de turistas en el departamento” y expresó su expectativa de que se repita, especialmente en temporada baja. “Toda acción suma en este contexto de crisis tan difícil que hoy nos toca enfrentar”, remarcó.

En la misma línea, Sergio Páez, titular de la agencia Runacay, destacó el efecto del programa en el Valle del Bermejo. “Generó una gran tracción económica, promoviendo un circuito virtuoso que impactó rápidamente y de manera positiva en la economía local, especialmente en el oeste”, afirmó. Páez calificó la experiencia como “cien por ciento positiva” y manifestó su deseo de que el programa tenga una nueva edición, dada su fuerte repercusión en el turismo interno y regional.