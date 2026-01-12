Trump dice que hablará con Musk para restablecer internet en Irán

FOTO DE ARCHIVO: Ilustración del logotipo de SpaceX y Elon Musk

‍El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que planea hablar con el multimillonario Elon Musk sobre la ‍restauración de internet en ⁠Irán, donde las autoridades han apagado los servicios durante cuatro días ante las protestas antigubernamentales.

"Es muy bueno en ese tipo de cosas, tiene una empresa muy buena", dijo Trump a los periodistas en respuesta a una pregunta sobre si se comprometería con la compañía SpaceX de Musk, que ofrece un servicio de internet por satélite llamado Starlink que se ha utilizado en Irán.

Musk y SpaceX no respondieron inmediatamente a ‌una solicitud de comentarios.

El flujo de información desde Irán ⁠se ha visto obstaculizado por un ⁠apagón de internet desde el jueves en medio de las protestas más expansivas contra el poder clerical del país desde 2022.

Musk y Trump ‍han mantenido una relación intermitente después de que el multimillonario ayudara a financiar la campaña presidencial ganadora ⁠de Trump y posteriormente orquestara recortes ‌masivos en el Gobierno federal.

La pareja tuvo un desencuentro público el año pasado, cuando Musk se opuso a la ley fiscal de Trump, pero el empresario parece haber reavivado su relación con el Gobierno del presidente. Musk y Trump fueron vistos cenando juntos ‌en el ‌complejo Mar-a-Lago de Trump este mes, y el secretario de Defensa Pete Hegseth tiene previsto visitar unas instalaciones de SpaceX en Texas el lunes.

Musk ha apoyado el suministro de Starlink a los iraníes para ayudarles a eludir las ​restricciones del Gobierno, incluso en medio de protestas anteriores en 2022. Ese año, la Casa Blanca del entonces presidente Biden se comprometió con Musk a establecer Starlink en Irán después de que el país se viera envuelto en protestas tras la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini, de 22 años.

El servicio por satélite Starlink se ha utilizado en ‍otras regiones marcadas por disturbios o conflictos, como Ucrania, donde Musk ordenó en 2022 el cierre de Starlink durante una ofensiva ucraniana crucial, informó Reuters.

Las protestas actuales en Irán comenzaron el 28 de diciembre en respuesta a la subida de los precios, antes de volverse contra ​los gobernantes clericales que han gobernado desde la Revolución islámica de 1979.

Cientos de personas han muerto desde entonces, según estiman los grupos defensores de ​los derechos humanos. La organización HRANA, con sede en Estados Unidos, dijo que ha verificado la muerte de 490 manifestantes y ⁠48 agentes de seguridad, y que más de 10.600 personas han sido detenidas en dos semanas de disturbios.

Con información de Reuters