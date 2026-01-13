Parlamentarios de EEUU visitan Dinamarca en medio de las tensiones por Groenlandia

El senador estadounidense Chris Coons (demócrata por Delaware) asiste a una audiencia del Comité de Asignaciones del Senado, en el Capitolio en Washington, D.C.

Un grupo bipartidista de parlamentarios estadounidenses visitará Dinamarca esta semana mientras el presidente Donald Trump amenaza con una toma de ‍control de Groenlandia, una ⁠parte autónoma del reino de Dinamarca que alberga una base aérea estadounidense.

La delegación estará encabezada por el senador demócrata estadounidense Chris Coons e incluirá al senador republicano Thom Tillis y a los senadores demócratas Jeanne Shaheen y Dick Durbin, junto con algunos miembros de la Cámara de Representantes, dijo la oficina de Coons en un comunicado el lunes.

POR QUÉ ES IMPORTANTE

Los parlamentarios estadounidenses demócratas y republicanos dijeron la semana pasada que ‌esperaban que el Senado de Estados Unidos finalmente votara ⁠sobre la legislación que pretende frenar la ⁠capacidad de Trump para intentar arrebatar Groenlandia a Dinamarca, un tradicional aliado de Estados Unidos.

Trump ha dicho en repetidas ocasiones que Washington debe controlar ‍Groenlandia para evitar que Rusia o China ocupen el territorio ártico, estratégicamente situado y rico en minerales. Dice ⁠que una presencia militar estadounidense allí ‌no es suficiente.

"De una forma u otra vamos a tomar Groenlandia", ha dicho Trump, que no obstante ha indicado que preferiría llegar a un acuerdo con Dinamarca.

Groenlandia y Dinamarca han dicho que Groenlandia no está en venta, pero Trump no ha descartado tomarla por ‌la fuerza. ‌Dinamarca y Estados Unidos, ambos miembros de la OTAN, tienen previsto reunirse esta semana para tratar el asunto.

CITAS CLAVE

"Como copresidente del Grupo de Observadores de la OTAN del Senado, creo que es fundamental que el Congreso se mantenga unido ​para apoyar a nuestros aliados y respetar la soberanía de Dinamarca y Groenlandia", dijo el senador Tillis, del Partido Republicano de Trump.

Las "continuas amenazas de Trump hacia Groenlandia son innecesarias y solo debilitarían nuestra alianza de la OTAN", añadió Durbin.

La delegación estará en Copenhague el viernes y el sábado, señaló la oficina de Coons.

PROYECTOS DE LEY CONTRAPUESTOS

El representante republicano Randy Fine presentó ‍el lunes un proyecto de ley —denominado Greenland Annexation and Statehood Act— que, de ser aprobado, otorgaría a Trump la autoridad para anexionarse Groenlandia. El representante demócrata Jimmy Gómez planeó un proyecto de ley competidor —llamado Ley de Protección de la Soberanía de Groenlandia— que bloquearía el uso de dinero ​federal para financiar cualquiera de los planes de Trump para apoderarse de Groenlandia.

CONTEXTO

Aunque Trump ha amenazado anteriormente con una toma de posesión de la isla, ​las preocupaciones al respecto se renovaron después de que ordenara una incursión militar estadounidense mortal a principios de este mes en ⁠Venezuela para apresar a su ahora derrocado líder Nicolás Maduro, quien posteriormente fue llevado a Nueva York y permanece bajo custodia.

Con información de Reuters