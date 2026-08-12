FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega a bordo del nuevo Air Force One, un regalo de Qatar, a su regreso a Washington tras participar en una cumbre de líderes de la OTAN en Turquía, en la Base Conjunta Andrews, EEUU

​El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que el mes pasado cambió en secreto de avión en Turquía siguiendo ‌instrucciones del Servicio Secreto de EEUU, ‌pero que el avión en el que finalmente voló era más vulnerable que el Air Force One.

Tras una cumbre de la OTAN en Ankara, Trump fue trasladado desde el avión presidencial Air Force One a un avión militar a través de un camión de servicios de alimentación, en una maniobra de engaño extraordinaria motivada por una amenaza de asesinato por parte de ​Irán, según medios estadounidenses.

La ⁠Casa Blanca no reveló el cambio y este permaneció en secreto hasta ‌que el Washington Post lo publicó por primera vez el ⁠lunes. Algunos comentaristas de medios de comunicación cuestionaron si ⁠la operación puso en peligro a los asesores de Trump y a los periodistas que viajaban con él a bordo del avión en el que se ⁠suponía que viajaba el presidente.

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"De hecho, creo que el avión en ​el que volé corría un mayor riesgo", dijo Trump ‌a los periodistas el martes. "Creo que ‌corría un mayor riesgo porque ese sería el avión al que, en ⁠mi opinión, tendrían más probabilidades de atacar".

Tras un día de memes en las redes sociales en los que se mostraba a Trump escondido en el camión de "catering", el presidente —muy preocupado por su imagen y que a menudo ​promueve memes de ‌sí mismo como líder audaz y valiente— dijo que seguía las instrucciones del Servicio Secreto, la agencia encargada de proteger al presidente.

"Bueno, eso depende exclusivamente del Servicio Secreto. Yo solo sigo lo que ellos quieren hacer, así que me atengo a lo que ⁠dicen el Servicio Secreto y el ejército", dijo Trump.

"Supongo que había una amenaza. La verdad es que no pregunté demasiado al respecto. Recibo muchas amenazas", añadió Trump.

La Casa Blanca dijo en ese momento que el presidente volaba a bordo del Air Force One desde Turquía a Reino Unido. Pero momentos después de que Trump subiera al avión, lo abandonó en secreto a través del camión de "catering" y se ‌embarcó en otra aeronave para el vuelo a Reino Unido, informó el lunes el Post, basándose en la información de fuentes anónimas.

Trump había viajado a Ankara para la cumbre de la OTAN en un avión recién renovado donado por Qatar, pero anunció inesperadamente que utilizaría un Air Force One más antiguo al salir ‌del país, una decisión que suscitó dudas sobre la seguridad del avión más nuevo.

El viaje a la OTAN fue el primer desplazamiento internacional del nuevo avión, cuyas rápidas ‌mejoras suscitaron dudas ⁠sobre su costo y seguridad, y tuvo lugar en un momento en que se intensificaban las hostilidades con Irán, país que ​limita con Turquía.

Con información de Reuters