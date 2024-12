Otro logro de Quintela: La Rioja cierra el año con el boleto más económico del país y lidera el ránking de tarifas más bajas

La provincia de La Rioja finaliza el año con un logro destacado: mantener la tarifa de colectivo más económica de Argentina. Según un relevamiento realizado por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), sobre 58 ciudades del país, el boleto único de "Riojabus" se posicionó como el más accesible, con un valor de $300.

En contraste, en otras localidades las tarifas fueron mucho más elevadas. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el viaje más corto cuesta $371, mientras que en ciudades como Junín alcanza los $500 y en San Juan llega a $561. En el extremo más costoso del ránking, Pinamar encabeza con $2.105, seguido por Río Cuarto ($1.550) y Cipolletti ($1.510).

Comparaciones y proyecciones para el 2025

La comparación con ciudades vecinas, como San Fernando del Valle de Catamarca, resalta aún más la posición de La Rioja, ya que allí el boleto tiene un costo de $950. Este contraste evidencia el esfuerzo de la gestión provincial para mantener la accesibilidad al transporte público.

Desde el Gobierno de La Rioja, fuentes oficiales adelantaron que en enero de 2025 se revisará la tarifa. Aunque no se precisó cuánto será el posible aumento, se aseguró que el objetivo es continuar siendo una de las provincias con las tarifas más económicas del país.

El liderazgo de La Rioja en este ránking refleja una política de transporte público orientada a la inclusión y el acceso equitativo para los ciudadanos. Con una tarifa significativamente menor que el promedio nacional, la provincia facilita la movilidad urbana, priorizando las necesidades de la población.

La contracara: 33 mil hogares pagarán la luz 9 veces más cara tras la quita de subsidios de Milei

En las últimas horas se conoció que son más de 33 mil los usuarios riojanos que sufrirán un duro incremento de entre 6 y 9 veces en sus boletas de energía eléctrica debido a la recategorización y quita de subsidios ordenada por el presidente Javier Milei.

Jerónimo Quintela, director de EDELaR, explicó que la recategorización se aplica a los consumos realizados desde noviembre. Por ejemplo, una factura que antes era de $16.000 podría elevarse a $52.000, dependiendo del consumo y la categoría. También señaló que EDELaR no tiene acceso a los criterios específicos utilizados para esta reasignación, aunque se presume que muchos usuarios no se inscribieron en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), lo que podría haber influido en su nueva clasificación.

Además, al ser clasificados en el Nivel 1, estos usuarios quedan excluidos de los subsidios provinciales, los cuales están destinados únicamente a los niveles 2 y 3. Jerónimo enfatizó que esta decisión es ajena a EDELaR y recomendó a los afectados "que presenten sus reclamos directamente al Gobierno nacional, ya sea a través de la página web correspondiente o mediante la línea telefónica 0800 habilitada para tal fin".