Un corrimiento de tierra causa 17 muertos en Java Occidental, Indonesia

FOTO DE ARCHIVO. Rescatistas indonesios se encuentran cerca de casas dañadas tras un deslizamiento de tierra en la aldea de Pasirlangu, Bandung Occidental, provincia de Java Occidental, Indonesia

‍El número de víctimas mortales del corrimiento de tierra que azotó el fin de semana la ‍provincia indonesia de ⁠Java Occidental ascendió el lunes a 17, según informó la agencia de mitigación de catástrofes del país, mientras decenas de personas siguen desaparecidas.

El corrimiento de tierra que afectó a una zona residencial de la región de Bandung Barat en la madrugada del sábado fue provocado por las fuertes lluvias que comenzaron el día ‌anterior y que, según advirtió la agencia ⁠meteorológica, podrían continuar en la ⁠provincia y en varias otras regiones durante otra semana.

El pueblo afectado, Pasir Langu, está situado en una zona ‍montañosa de la provincia, a unos 100 kilómetros al sureste de Yakarta, la ⁠capital de Indonesia. Más de ‌30 casas quedaron sepultadas por el corrimiento de tierras, según la agencia.

El portavoz de la agencia, Abdul Muhari, dijo el lunes a Reuters que al menos 17 personas habían muerto y que ‌73 seguían ‌desaparecidas.

El jefe de la marina indonesia, Muhamad Ali, dijo el lunes que 23 oficiales de la marina se encontraban entre los atrapados.

Los oficiales participaban en un entrenamiento de patrulla fronteriza ​en el momento del corrimiento de tierra, dijo, y añadió que el equipo pesado no pudo llegar a la zona del desastre debido al mal tiempo.

La agencia informó el domingo de que un corrimiento de tierra de menor envergadura junto con el mal tiempo también ‍habían dificultado la búsqueda, que requiere drones y equipos pesados.

Inundaciones repentinas asolaron varias zonas de Indonesia la semana pasada, entre ellas Java Occidental y Yakarta, obligando a los residentes a abandonar sus hogares y evacuarse a ​terrenos más elevados.

El corrimiento de tierras se produjo dos meses después de que las inundaciones y corrimientos de ​tierra provocados por el ciclón en la isla de Sumatra mataran a 1.200 personas, destruyeran viviendas y ⁠desplazaran a más de un millón de residentes.

Con información de Reuters