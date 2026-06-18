Taiwán insiste en el derecho a defenderse sin buscar provocación a China

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, toma notas mientras un periodista formula una pregunta durante una conferencia de prensa con el Club de Corresponsales Extranjeros de Taiwán en Taipéi, Taiwán

Por Yimou Lee y ​Ben Blanchard

TAIPÉI, 18 jun (Reuters) - El hecho de que Taiwán proteja su propia seguridad y se niegue a estar ‌bajo el dominio del ‌Partido Comunista de China no debe considerarse una provocación, dijo el jueves el presidente Lai Ching-te, quien añadió que esperaba que se aprobara pronto un nuevo paquete de venta de armas por parte de Estados Unidos.

China considera que Taiwán, gobernado democráticamente, forma parte de su territorio, y Pekín ha ​intensificado la presión ⁠militar y diplomática contra la isla.

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En una intervención ante el ‌Club de Corresponsales Extranjeros de Taiwán en ⁠Taipéi, Lai reiteró su deseo de ⁠mantener conversaciones con China basadas en la "paridad y el respeto", pero señaló que Taiwán tiene derecho a proteger sus intereses y ⁠que solo el pueblo taiwanés puede decidir su futuro.

"El ​hecho de que Taiwán proteja su propia ‌seguridad nacional y mantenga su ‌modo de vida democrático y libre, su rechazo a ⁠la unificación y su negativa a aceptar el dominio del Partido Comunista Chino no debe considerarse una provocación contra China", añadió.

China tilda a Lai de separatista y ha rechazado ​sus múltiples ‌ofertas de diálogo.

El ejército chino se está expandiendo hacia el Pacífico occidental, y sus diversas formas de coacción siguen intensificándose, dijo Lai.

"Está claro que China es la principal fuerza impulsora que está alterando el 'statu quo' ⁠en el estrecho de Taiwán y afectando a la paz y la estabilidad regionales".

Ni la Oficina de Asuntos de Taiwán de China ni el Ministerio de Asuntos Exteriores respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

VENTA DE ARMAS

Taiwán también se ha visto inquietado por los comentarios del mes pasado del presidente de EEUU, ‌Donald Trump, tras reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, en Pekín, en los que afirmó que aún estaba considerando si aprobar nuevas ventas de armas a Taiwán, señalando que eran "una baza muy buena para negociar" con China.

Lai afirmó que el ‌compromiso de seguridad de EEUU con Taiwán no ha cambiado.

"La clave es que Taiwán no debe cambiar de rumbo en el fortalecimiento ‌de sus propias ⁠capacidades de defensa, ni puede ralentizar su ritmo", afirmó.

"Seguiremos manteniendo una estrecha comunicación con el Gobierno ​de EEUU, y también esperamos que las compras de armas puedan aprobarse lo antes posible".

(Reportaje de Yimou Lee y Ben Blanchard; edición de Lincoln Feast; edición en español de Paula Villalba)