Misiones pagará casi $2.000 millones al sector tabacalero y alcanzará a más de 11 mil productores

El Gobierno de Misiones puso en marcha un nuevo pago destinado al sector tabacalero provincial, que alcanzará a 11.385 colonos y totaliza 1.938.935.306,85 pesos. El desembolso, gestionado por el Ministerio del Agro y la Producción, corresponde al tramo 14/25 de la campaña y se hará efectivo mañana en distintos puntos de la provincia.

La medida beneficia a productores de tabaco Burley, Criollo y Virginia, quienes en conjunto entregaron más de 39,5 millones de kilos. El mayor volumen y monto corresponden al Burley, con 11.214 productores que aportaron 39.375.039 kilos y recibirán 1.930.930.834,25 pesos. En tanto, 167 colonos dedicados al tabaco Criollo entregaron 174.283 kilos, por los que se abonarán 7.151.770,75 pesos. El tabaco Virginia, por su parte, involucró a cuatro productores con una producción de 10.013 kilos, que será retribuida con 852.701,85 pesos.

Desde el área agraria provincial señalaron que esta inyección de recursos permite sostener el entramado productivo del tabaco y acompañar a miles de familias rurales en un contexto económico complejo. El pago llega, además, en una etapa sensible de la campaña, cuando durante enero los productores deben afrontar costos vinculados a la limpieza del tabaco, la compra de insumos y las tareas de fertilización, mientras esperan ingresos para cubrir gastos familiares y productivos.

Cómo funciona el esquema de pagos

El principal instrumento que explica estos pagos es el Fondo Especial del Tabaco (FET), un fondo nacional financiado mediante un impuesto al consumo de cigarrillos, cuya recaudación se distribuye entre las provincias tabacaleras. En Misiones, estos recursos se transfieren a los productores como complemento del precio del tabaco entregado a las empresas acopiadoras y se liquidan en distintos tramos a lo largo de la campaña.

Durante los últimos años, el Gobierno provincial mantuvo una política de acompañamiento económico al sector tabacalero, administrando el FET a través del Ministerio del Agro y la Producción. Entre las medidas implementadas se encuentran la fijación de precios de referencia, el pago por kilo producido y entregado, y la utilización de mecanismos como la denominada Caja Verde, que funciona como adelanto o complemento de ingresos mientras avanza la campaña.

Los pagos actuales no responden a subsidios discrecionales ni a ayudas extraordinarias, sino a liquidaciones pendientes o parciales correspondientes a producción ya realizada. El sistema prevé que los fondos del FET se abonen en etapas, una vez certificados los volúmenes entregados, aprobadas las resoluciones administrativas y liberados los recursos, lo que suele generar demoras entre la cosecha y el cobro efectivo.

En este marco, desde el sector explican que cuando se habla de deudas con los productores, en la mayoría de los casos se trata de tramos del FET o de la Caja Verde ya generados por la producción, pero que aún no habían sido acreditados, en un esquema de pagos escalonados regulado por la normativa vigente del sistema tabacalero.

Desempleo en la era Milei

Desde la asunción de Javier Milei hasta octubre de 2025, la economía perdió 21.046 empleadores con trabajadores registrados, un promedio de 30 empresas menos por día. La desaparición de esas unidades productivas explica buena parte del deterioro del mercado laboral formal y el aumento de la desocupación. Con menos empleadores activos, la capacidad del sistema para absorber mano de obra se reduce, aun cuando algunos sectores muestren mejoras puntuales. Los datos surgen de un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que resalta la pérdida de 272.607 empleos en menos de dos años de gestión mileista.

La evolución del empleo registrado y del tejido empresarial durante los primeros casi dos años del gobierno de Milei muestra un patrón que se repite en distintos sectores y tamaños de empresa: menos firmas y menos puestos de trabajo. Entre noviembre de 2023 y octubre de 2025, “se redujo la cantidad de empleadores en 21.046 casos”, mientras que en el mismo período “se perdieron 272.607 puestos de trabajo registrados en unidades productivas”, una caída del 2,77%, equivalente a cerca de 393 empleos menos por día.

La comparación entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 muestra que la cantidad de empleadores con trabajadores registrados pasó de 512.357 a 492.223. Según el CEPA, esto implica “una contracción de 21.046 empresas”, reflejando “una tendencia negativa en el tejido empresarial durante el período”. La reducción del número de empleadores funciona como un indicador estructural: menos empresas con personal registrado implica menor capacidad de generación de empleo y una presión adicional sobre el mercado de trabajo.