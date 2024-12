Observatorio global dice que la hambruna se extiende en Sudán

FOTO DE ARCHIVO: Huérfanos y niños separados de sus padres en Kadugli se reúnen para comer hojas hervidas en un campo de desplazados internos dentro de la zona controlada por el Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés-Norte (SPLM-N) en el condado de Boram

La hambruna en Sudán se ha extendido a cinco zonas y es probable que se extienda a otras cinco de aquí a mayo, informó el martes el observatorio mundial del hambre, mientras las partes beligerantes siguen interrumpiendo la ayuda humanitaria necesaria para paliar una de las peores crisis de inanición de los tiempos modernos.

Se confirmaron condiciones de hambruna en Abu Shouk y al-Salam, dos campos para desplazados internos en al-Fashir, la capital asediada de Darfur del Norte, así como en otras dos zonas del estado de Kordofán del Sur, según el Comité de Revisión de la Hambruna de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF).

El comité también descubrió que la hambruna, identificada por primera vez en agosto, persiste en el campo de Zamzam, en Darfur del Norte.

El observatorio, que examina y verifica los hallazgos de carestía, predice que la hambruna se extenderá a otras cinco zonas del norte de Darfur -Um Kadadah, Melit, al-Fashir, Tawisha y al-Lait- antes de mayo. El comité identificó otras 17 zonas en todo Sudán con riesgo de hambruna.

La CIF estimó que unos 24,6 millones de personas, aproximadamente la mitad de todos los sudaneses, necesitan ayuda alimentaria urgente hasta febrero, lo que supone un fuerte aumento respecto a los 21,1 millones previstos inicialmente en junio para el mismo periodo.

Los resultados se publicaron a pesar de que el gobierno sudanés sigue interrumpiendo el proceso de la CIF para analizar la inseguridad alimentaria aguda, que ayuda a dirigir la ayuda allí donde más se necesita. El lunes, el gobierno anunció que suspendía su participación en el sistema mundial de vigilancia del hambre, alegando que emite "informes poco fiables que menoscaban la soberanía y la dignidad de Sudán".

La CIF es un organismo independiente financiado por naciones occidentales y supervisado por 19 grandes organizaciones humanitarias e instituciones intergubernamentales. Se trata de una pieza clave en el vasto sistema mundial de vigilancia y mitigación del hambre, cuyo objetivo es dar la voz de alarma sobre el desarrollo de crisis alimentarias para que las organizaciones puedan responder y evitar hambrunas y muertes masivas por inanición.

Las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS) están inmersas en una guerra civil con las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) y se oponen rotundamente a una declaración de hambruna por temor a que dé lugar a presiones diplomáticas para relajar los controles fronterizos y conduzca a un mayor compromiso exterior con las FAR.

En una carta enviada el 23 de diciembre a la CIF, al comité de revisión de la hambruna y a los diplomáticos, el ministro de Agricultura de Sudán afirmó que el último informe de la CIF carece de datos actualizados sobre malnutrición y evaluaciones de la productividad de los cultivos durante la reciente temporada de lluvias de verano boreal.

Según la carta, la temporada de cultivo fue fructífera. También señala "serias preocupaciones" sobre la capacidad de la CIF para recopilar datos de los territorios controlados por la RSF.

Según el sistema de la CIF, un "grupo de trabajo técnico", normalmente dirigido por el gobierno nacional, analiza los datos y emite periódicamente informes que clasifican las zonas en una escala de uno a cinco que va de mínima a estresada, crisis, emergencia y hambruna.

En octubre, el gobierno sudanés interrumpió temporalmente el análisis dirigido por el gobierno, según un documento visto por Reuters. Tras reanudar su labor, el grupo de trabajo técnico no llegó a reconocer la hambruna. El informe del Comité de Revisión de la Hambruna publicado hoy afirma que el grupo dirigido por el gobierno excluyó de su análisis datos clave sobre malnutrición.

Una reciente investigación de Reuters descubrió que el gobierno sudanés obstruyó el trabajo de la CIF a principios de este año, retrasando durante meses la determinación de hambruna para el extenso campo de desplazados de Zamzam, donde los residentes han recurrido a comer hojas de árboles para sobrevivir.

La guerra civil que estalló en abril de 2023 ha diezmado la producción y el comercio de alimentos y ha expulsado de sus hogares a más de 12 millones de sudaneses, convirtiéndola en la mayor crisis de desplazados del mundo.

Las FAR han saqueado los suministros de alimentos comerciales y humanitarios, han interrumpido la agricultura y han sitiado algunas zonas, lo que ha encarecido el comercio y ha hecho inasequibles los precios de los alimentos. El gobierno también ha bloqueado el acceso de las organizaciones humanitarias a algunas partes del país.

"Tenemos los alimentos. Tenemos los camiones en la carretera. Tenemos a la gente sobre el terreno. Sólo necesitamos un paso seguro para entregar la ayuda", declaró Jean-Martin Bauer, director de análisis de seguridad alimentaria y nutrición del Programa Mundial de Alimentos de la ONU.

En respuesta a preguntas de Reuters, las FAR dijeron que las acusaciones de saqueo eran "infundadas". Las FAR también dijeron que millones de personas en las zonas que controlaban se enfrentaban a "la amenaza del hambre", y que se comprometían a "facilitar plenamente la entrega de ayuda a los afectados".

El gobierno dijo que los problemas en la entrega de la ayuda habían sido causados por las FAR.

Al menos una docena de trabajadores humanitarios y diplomáticos contactados por Reuters para este informe dijeron que las tensiones aumentaron entre el gobierno sudanés y las organizaciones de ayuda humanitaria después de que la CIF determinó que Zamzam estaba en hambruna en agosto.

Las fuentes afirmaron que el gobierno está ralentizando la respuesta de la ayuda. Los servicios de inteligencia general y militar del gobierno supervisan la entrega de la ayuda, supeditando las aprobaciones de la ayuda internacional a los objetivos políticos y militares de las FAS, señalaron las fuentes.

El gobierno tarda en aprobar los visados para los trabajadores humanitarios, y varios de ellos afirman que ha disuadido a las ONG de prestar ayuda en la región de Darfur, duramente golpeada y controlada en gran parte por las fuerzas de las FAR.

El gobierno ha dicho a las organizaciones humanitarias que "no hay necesidades legítimas en Darfur, por lo que no deben trabajar allí, y si siguen respondiendo a las necesidades allí, no deben esperar visados", dijo un funcionario humanitario de alto rango, que pidió que no se revelara su nombre.

El número de solicitudes de visado pendientes de aprobación para trabajadores humanitarios ajenos a la ONU se ha disparado en los últimos cuatro meses, y el porcentaje aprobado ha caído en picado, según los datos del Foro de ONG Internacionales de Sudán, que representa y defiende a las organizaciones no gubernamentales internacionales en el país.

El gobierno no respondió a preguntas concretas sobre el bloqueo de visados. En el pasado, ha afirmado que la mayoría de las solicitudes de visado se aprueban.

En octubre, el gobierno sudanés presionó a la ONU para que destituyera al máximo responsable de ayuda humanitaria para la asediada región sudanesa de Darfur, después de que la persona viajó allí sin autorización gubernamental, según dijeron tres fuentes a Reuters. Las solicitudes de autorización se habían estancado, dijeron las fuentes. El gobierno dijo a la ONU que echaría al funcionario si no se le retiraba, dijeron las fuentes. La ONU cumplió.

El gobierno no respondió a las preguntas sobre la retirada del funcionario. Un portavoz de la ONU dijo que la organización no comenta los "acuerdos de trabajo" del personal.

(Reporte adicional de Giulia Paravicini; Editado en Español por Ricardo Figueroa)