Más de 1.000 personas mueren en un corrimiento de tierras en el oeste de Sudán, según el SLM

FOTO DE ARCHIVO. Un niño sudanés que huyó del conflicto en Geneina, en la región sudanesa de Darfur, sonríe mientras se cubre de la lluvia durante un aguacero en un campo de refugiados en Ourang, a las afueras de Adre, Chad

Al menos 1.000 personas murieron en un corrimiento de tierras que destruyó una aldea en la zona de las montañas de Marra, en el oeste de Sudán, suceso que solo ha dejado un superviviente, informó el lunes el Movimiento de Liberación de Sudán (SLM, por sus siglas en inglés).

El corrimiento de tierras se produjo el 31 de agosto tras varios días de fuertes lluvias, según informó en un comunicado el grupo liderado por Abdelwahid Mohamed Nour.

El movimiento, que controla la zona situada en la región de Darfur, hizo un llamamiento a Naciones Unidas y a las agencias de ayuda internacional para que ayuden a recuperar los cuerpos de las víctimas, entre las que hay hombres, mujeres y niños.

La aldea "ha quedado completamente arrasada", añadió el grupo.

Huyendo de la encarnizada guerra entre el ejército sudanés y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés) en el estado de Darfur del Norte, los residentes buscaron refugio en la zona de las montañas de Marra, donde la comida y los medicamentos son insuficientes.

La guerra civil, que dura ya dos años, ha dejado a más de la mitad de la población enfrentada a niveles críticos de hambre, a millones de personas expulsadas de sus hogares y a la capital del estado de Darfur del Norte, El Fasher, bajo el fuego.

Con información de Reuters