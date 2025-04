El cardenal condenado Becciu no estará en el cónclave para elegir al nuevo papa

FOTO DE ARCHIVO. El cardenal Angelo Becciu, condenado a cinco años y medio de cárcel por malversación y fraude, durante la grabación del programa televisivo de entrevistas "Cinque minuti" ("Cinco minutos") en Roma, Italia

Un cardenal italiano que fue condenado por malversación y fraude dijo el martes que no participará en el cónclave, la reunión secreta para elegir al nuevo papa que se celebrará en la Capilla Sixtina la próxima semana tras la muerte del papa Francisco.

El cardenal Angelo Becciu, el más alto cargo de la Iglesia católica juzgado por un tribunal penal vaticano, fue condenado a 5 años y medio de cárcel en diciembre de 2023. Niega haber cometido delito alguno y está en libertad a la espera de una apelación.

Francisco, que murió el 21 de abril a la edad de 88 años, había despedido a Becciu de un puesto de responsabilidad del Vaticano en 2020 y lo acusó de malversación de fondos.

El papa permitió a Becciu conservar su título eclesiástico y su apartamento vaticano, pero le despojó de lo que el Vaticano dijo en ese momento que eran "los derechos asociados al cardenalato", lo que dejaba ambigüedad sobre si podría participar en el cónclave.

"Teniendo en el corazón el bien de la Iglesia (...), he decidido obedecer, como siempre he hecho, la voluntad del papa Francisco y no entrar en el cónclave, permaneciendo aún convencido de mi inocencia", dijo el cardenal.

El resurgimiento del asunto Becciu podría asestar un duro revés al cardenal italiano Pietro Parolin, un alto cargo del Vaticano que es visto como uno de los principales candidatos a suceder a Francisco.

El caso Becciu se centró en la compra sospechosa de un edificio en Londres por 200 millones de dólares por parte de la Secretaría de Estado, el departamento administrativo y diplomático fundamental del Vaticano, dirigido por Parolin, que no ha sido acusado de ningún delito.

PREPARACIÓN DEL CÓNCLAVE

Alrededor de 135 cardenales menores de 80 años, procedentes de todos los rincones del mundo, pueden participar en la votación para elegir al próximo dirigente de una Iglesia de 1.400 millones de miembros, asolada por las preocupaciones sobre sus finanzas y las divisiones sobre la doctrina.

Los dos cónclaves anteriores, celebrados en 2005 y 2013, duraron solo dos días, pero se ha apuntado que esta vez podría alargarse.

Algunos de los cardenales designados por Francisco, que nombró a un gran número de ellos procedentes de países que nunca antes los habían tenido, nunca han coincidido en reuniones anteriores.

Sin embargo, el cardenal Gregorio Rosa Chávez, de El Salvador, dijo el martes que creía que este cónclave podría concluir rápidamente.

"Tengo la impresión de que el cónclave va a ser breve, de dos o tres días, esa es la sensación que tenemos dentro de la sala", dijo a los periodistas. Dada su edad —82 años—, Chávez no podrá votar.

El cardenal Louis Raphael Sako, líder de la Iglesia católica caldea de Bagdad, también dijo que esperaba un proceso corto para elegir al sucesor de Francisco, que fue el primer papa de América Latina.

"Hay un ambiente fraternal y sincero, por lo que el espíritu de responsabilidad es elegir a alguien que continúe la labor del papa Francisco", dijo.

Con información de Reuters