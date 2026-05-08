Escombros y edificios dañados tras una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en Liuyang, provincia de Hunan, China

​El número de víctimas mortales ha aumentado de 26 a 37 ‌y una persona ‌sigue desaparecida tras la explosión de una fábrica de fuegos artificiales en la provincia de Hunan, al sur de China, según informó el viernes la agencia estatal de noticias Xinhua, en ​lo que ⁠se considera la explosión más mortífera ‌registrada en China desde 2019.

La ⁠explosión se produjo alrededor ⁠de las 16:40 hora local (0840 GMT) del lunes en Liuyang, Hunan, conocida como la capital ⁠china de los fuegos artificiales, ya ​que fabrica el 60% ‌del suministro nacional de ‌estos dispositivos y alrededor del 70% ⁠de las exportaciones.

Xinhua informó de que las labores de investigación y rescate en el lugar del suceso han ​concluido ‌y que 51 personas están siendo atendidas en hospitales.

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Se ha iniciado una investigación sobre el incidente y la policía ha citado a ⁠ocho personas para interrogarlas como sospechosas de haber provocado la mortal explosión, según informaron medios estatales.

La investigación está bajo la supervisión de los principales fiscales de China, mientras que Hunan ha ordenado la suspensión ‌de las operaciones de todas las fábricas de fuegos artificiales de la ciudad para realizar inspecciones de seguridad.

En junio, una explosión en una fábrica de fuegos artificiales ‌en Hunan causó la muerte de nueve personas.

En 2019, la explosión de una planta ‌química en ⁠la provincia de Jiangsu, al este de China, dejó 78 ​muertos.

Con información de Reuters