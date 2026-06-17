Streeting contempla elecciones internas laboristas para sustituir a Starmer como primer ministro

El exministro de Sanidad británico Wes Streeting dijo a la BBC que estaría dispuesto a convocar elecciones a la presidencia del Partido Laborista para sustituir a Keir Starmer como primer ministro ya la próxima semana, instando a poner fin rápidamente a la "incertidumbre y la parálisis".
Streeting, quien ha afirmado contar con el respaldo de los 81 diputados laboristas necesarios para iniciar una contienda, dijo a la BBC que, en su opinión, debería iniciarse cuanto antes.
El Partido Laborista está a la espera de ver si Andy Burnham, alcalde del Gran Mánchester, consigue ganar las elecciones locales de Makerfield este jueves para volver al Parlamento, donde se convertiría en el principal candidato en cualquier desafío a Starmer.
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"Creo que se le debería dar al primer ministro algo de espacio y tiempo para reflexionar durante el fin de semana y creo que entonces deberíamos ver en qué punto nos encontramos", dijo Streeting.
Starmer ha afirmado en repetidas ocasiones que lucharía por conservar su cargo y que una contienda por el liderazgo no era lo mejor para el país. Streeting no estaba de acuerdo.
"No podemos seguir con esta incertidumbre y esta parálisis", dijo.
"Preferiría que el primer ministro tomara una decisión por su propia voluntad, en lugar de dejar que sea Andy, yo o cualquier otra persona quien desencadene una contienda".
Streeting dimitió el mes pasado en protesta por la gestión del primer ministro, lo que aumentó la presión sobre Starmer y dio lugar a especulaciones sobre la probabilidad de que se produjera una contienda por el liderazgo en los próximos meses.
En un nuevo golpe a la autoridad de Starmer, el muy respetado ministro de Defensa, John Healey, dimitió la semana pasada, acompañando su renuncia con una crítica mordaz al historial de Starmer en la asignación de fondos para aumentar el gasto en defensa.
Con información de Reuters