Streeting contempla elecciones internas laboristas para sustituir a Starmer como primer ministro

FOTO DE ARCHIVO: El exsecretario de Sanidad británico, Wes Streeting, pronuncia un discurso de apertura en la conferencia anual Progress 2026, en Londres, Reino Unido

​El exministro de Sanidad británico Wes Streeting dijo a la BBC que estaría dispuesto a ‌convocar elecciones a ‌la presidencia del Partido Laborista para sustituir a Keir Starmer como primer ministro ya la próxima semana, instando a poner fin rápidamente a la "incertidumbre y la parálisis".

Streeting, quien ha afirmado contar con el respaldo de los 81 diputados laboristas necesarios ​para iniciar una ⁠contienda, dijo a la BBC que, en ‌su opinión, debería iniciarse cuanto antes.

El Partido ⁠Laborista está a la ⁠espera de ver si Andy Burnham, alcalde del Gran Mánchester, consigue ganar las elecciones locales de Makerfield ⁠este jueves para volver al Parlamento, donde ​se convertiría en el principal candidato ‌en cualquier desafío a Starmer.

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"Creo ‌que se le debería dar al primer ⁠ministro algo de espacio y tiempo para reflexionar durante el fin de semana y creo que entonces deberíamos ver en qué punto nos ​encontramos", dijo ‌Streeting.

Starmer ha afirmado en repetidas ocasiones que lucharía por conservar su cargo y que una contienda por el liderazgo no era lo mejor para el país. Streeting no ⁠estaba de acuerdo.

"No podemos seguir con esta incertidumbre y esta parálisis", dijo.

"Preferiría que el primer ministro tomara una decisión por su propia voluntad, en lugar de dejar que sea Andy, yo o cualquier otra persona quien desencadene una contienda".

Streeting dimitió el mes pasado ‌en protesta por la gestión del primer ministro, lo que aumentó la presión sobre Starmer y dio lugar a especulaciones sobre la probabilidad de que se produjera una contienda por el liderazgo en los ‌próximos meses.

En un nuevo golpe a la autoridad de Starmer, el muy respetado ministro de Defensa, John Healey, ‌dimitió la ⁠semana pasada, acompañando su renuncia con una crítica mordaz al historial de Starmer ​en la asignación de fondos para aumentar el gasto en defensa.

Con información de Reuters