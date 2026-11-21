Andrés Ciro Martínez volvió a cantar en el lugar donde debutó como voz de Los Piojos: una bicicletería de Ciudad Jardín, en el partido bonaerense de Tres de Febrero. El músico apareció por sorpresa durante un homenaje a Dani Buira y compartió canciones de la banda ante un público que no esperaba su presencia.

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El encuentro se realizó en Rodados Ballester, el comercio que funciona en el mismo inmueble donde décadas atrás estaba el bar Ma Baker. Allí, a fines de los años 80, Ciro dio sus primeros pasos como cantante del grupo que luego se convertiría en uno de los referentes del rock argentino.

La presentación fue organizada por Caetano Buira, hijo del exbaterista de Los Piojos, junto a El Farolito, una banda tributo al grupo. Para la ocasión, las bicicletas fueron retiradas del local y el espacio se transformó para recuperar, por una noche, el clima del antiguo bar.

Antes de la aparición de Ciro se presentó La Chilinga, con una intervención de percusión en homenaje a Buira. Más tarde, en medio del recital de El Farolito, el cantante irrumpió de sorpresa y tomó el micrófono para interpretar canciones como Tan solo, Pistolas y El Farolito.

El regreso al lugar del primer recital

La relación de Ciro con Los Piojos comenzó a fines de los años 80, cuando un amigo del barrio, Pablo Guerra, lo invitó a ensayar con la banda. En un principio se incorporó como bajista, en reemplazo de Miguel Ángel “Micky” Rodríguez.

Cuando Micky regresó al bajo, Ciro siguió en el grupo tocando la armónica. Más adelante asumió como cantante en reemplazo de Diego Chávez y fue en el escenario de Ma Baker donde realizó su primer recital en ese rol.

El inmueble forma parte hoy de la Ruta del Rock de Tres de Febrero, un recorrido que recupera sitios vinculados con la historia musical de la región. En las inmediaciones se encuentran el pasaje Los Piojos, inaugurado por el municipio, y la Escuela 28, donde el cantante cursó la primaria.

Andrés Ciro Martínez destrozó a Milei al hablar de la crisis

Andrés Ciro Martínez recordó el contexto social y económico de los años '90 y trazó un paralelismo con la actualidad durante una entrevista en Gelatina. El cantante de Los Piojos habló de los despidos, las privatizaciones y la imagen de Carlos Menem asociada a la "fiesta", y explicó cómo aquella realidad atravesó a la banda y sus canciones.

"Esa situación donde echaban a gente permanentemente, vos veías cómo se echaba a gente y cómo se privatizaba", recordó Ciro al referirse a los años '90. El cantante también mencionó el contraste que, según su mirada, existía entre esa realidad social y la imagen que transmitía el entonces presidente Carlos Menem. "Con el terrible contradiscurso a la vez de Menem de aparecer en una Ferrari, la fiesta y el champagne", señaló.

Ciro explicó que esa contradicción también estuvo presente en el nombre del segundo disco de Los Piojos, Ay Ay Ay, publicado en 1994. "Y vos veías que no era así, por eso también el título ‘Ay Ay Ay’. No era así", sostuvo.

Al hablar del presente, Ciro consideró que existen situaciones que vuelven a repetirse. "Cosas que se repiten. Creo que vivíamos eso, nos hacíamos cargo de eso", afirmó.

En ese punto, el cantante planteó dos maneras diferentes de reaccionar frente a una realidad adversa. "Ahora, tiro, improviso, se me ocurre que está el tipo que acepta esa realidad y ahí combate o crea y está el tipo que se pone el tapado largo, se pinta los ojos y decide vivir otra realidad", explicó y agregó: "Creo que esa es la diferencia y lo que a Los Piojos nos hizo repercutir de otra manera en toda esa gente que pensaba como nosotros".