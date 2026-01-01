Las fuerzas armadas de Somalia eliminaron a ‍29 militantes ⁠de Al Shabaab en la ciudad de Jabad Godane, en el sureste del país, en coordinación con socios internacionales, informó el jueves el Ministerio de Defensa en ‌un comunicado.

Al-Shabaab lleva ⁠librando una insurgencia ⁠en Somalia desde 2007 en un intento de derrocar al ‍gobierno central respaldado internacionalmente y establecer su ⁠propio gobierno basado ‌en su estricta interpretación de la sharia.

El Ministerio dijo en un comunicado en X que también ‌destruyó ‌vehículos y armas "que estaban destinados a ser utilizados en ataques terroristas contra civiles", a través ​de operaciones de ataque aéreo en la región de Shabelle Medio realizadas durante la noche.

"El Ministerio de Defensa hace extensivo su agradecimiento a ‍los socios internacionales por su continuo apoyo en la cooperación en materia de seguridad, el intercambio de inteligencia ​y la habilitación operativa en la lucha contra el terrorismo", ​dijo, pero no especificó a qué socios se ⁠refería.

Con información de Reuters