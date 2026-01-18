EN VIVO
Siria

Fuerzas sirias se apoderan de importantes yacimientos de petróleo y gas en este: fuentes de seguridad

18 de enero, 2026 | 08.42

Las ‍tropas sirias que luchan contra las fuerzas kurdas respaldadas por Estados Unidos se ‍apoderaron del yacimiento ⁠petrolífero de Omar, el mayor del país, y del campo de gas de Conoco, en la provincia oriental de Deir Zor, mientras las fuerzas tribales árabes aliadas avanzaban en la zona situada junto a la frontera con Irak, informaron el domingo fuentes oficiales y de ‌seguridad.

La toma de los yacimientos ⁠petrolíferos situados al este del ⁠río Éufrates -principal fuente de ingresos de las fuerzas dirigidas por kurdos- supuso un duro golpe ‍para el grupo, que, según las autoridades, había privado al Estado ⁠de los recursos utilizados por ‌la milicia.

El ejército sirio siguió avanzando hacia zonas del noreste predominantemente pobladas por árabes y controladas por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), respaldadas por Washington, pese a los ‌llamados estadounidenses ‌para que detuviera su avance.

Una fuente gubernamental dijo que las fuerzas kurdas fueron superadas tras los avances liderados por los combatientes tribales árabes, lo ​que permitió al gobierno y a sus aliados avanzar en un tramo de territorio de más de 150 kilómetros a lo largo de la orilla oriental del Éufrates que se extiende desde Baghouz, cerca de la frontera iraquí, hacia ‍ciudades clave como al-Shuhail y Busayra.

A última hora del sábado, el ejército también tomó el control de la ciudad septentrional de Tabqa y su represa adyacente, así como de la ​importante represa de la Libertad, antes conocida como presa Baath, al oeste de Raqqa.

Las autoridades kurdas ​sirias no han reconocido la pérdida de esos lugares estratégicos, y seguía sin estar ⁠claro si continuaban los combates.

Con información de Reuters

