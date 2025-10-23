La UE aprueba el 19º paquete de sanciones a Rusia, incluida la prohibición del GNL

FOTO DE ARCHIVO. Letras de plástico en las que se lee "Sanciones" colocadas delante de los colores de las banderas de la UE y Rusia

3 oct (Reuters) -Los países de la UE aprobaron un decimonoveno paquete de sanciones contra Rusia por su guerra contra Ucrania que incluye la prohibición de las importaciones rusas de gas natural licuado (GNL), informó el miércoles la presidencia de turno de la UE, actualmente en manos de Dinamarca.

"Nos complace anunciar que el Estado miembro restante nos acaba de notificar que ya puede levantar su reserva sobre el 19º paquete de sanciones", dijo.

Eslovaquia era el último país que se había resistido después de que los países de la UE acordaran el texto definitivo la semana pasada. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, quería garantías de la Comisión Europea sobre los elevados precios de la energía y la adecuación de los objetivos climáticos a las necesidades de los fabricantes de automóviles y la industria pesada.

Según un diplomático eslovaco, las exigencias de Eslovaquia se recogieron en nuevas cláusulas añadidas al comunicado final para la cumbre de líderes de la UE del jueves.

"En consecuencia, se ha puesto en marcha un procedimiento escrito para la aprobación del Consejo. Si no se reciben objeciones, el paquete se aprobará mañana (jueves) a las 8 de la mañana", añadió.

La prohibición del GNL entrará en vigor en dos fases: los contratos a corto plazo finalizarán a los seis meses y los de largo plazo a partir del 1 de enero de 2027. La prohibición total llega un año antes que la hoja de ruta propuesta por la Comisión para acabar con la dependencia del bloque de los combustibles fósiles rusos.

El nuevo paquete también añade nuevas restricciones de viaje a los diplomáticos rusos e incluye en la lista 117 buques más de la flota fantasma de Moscú, en su mayoría petroleros, con lo que el total asciende a 558. En la lista figuran bancos de Kazajistán y Bielorrusia, según la Presidencia.

Fuentes diplomáticas de la UE dijeron a Reuters que se incluirán en la lista cuatro entidades vinculadas a la industria petrolera china, pero que los nombres no se harán públicos hasta la adopción oficial el jueves. Entre ellas figuran dos refinerías de petróleo, una empresa comercial y una entidad que ayuda en la elusión en el sector petrolero y otros sectores.

El jefe de gabinete del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acogió con satisfacción la aprobación del nuevo paquete de sanciones de la UE, afirmando que muchas de las propuestas de Kiev se habían incorporado al mismo.

"Pero no nos detenemos. El paquete nº 20 ya está en marcha", escribió Andri Yermak en Telegram. "La lógica es simple: menos dinero en Rusia significa menos misiles en Ucrania".

Con información de Reuters